Francisco Toledo impulsará desde Puertos del Estado los «proyectos pendientes» de PortCastelló

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de Francisco Toledo como nuevo presidente de Puertos del Estado, tal y como ya adelantó Mediterráneo la pasada semana. En esta nueva etapa, Toledo se ha marcado como uno de sus principales objetivos «impulsar los proyectos pendientes» de PortCastelló.

«La decisión ha sido muy difícil», indica Toledo, que comienza hoy mismo en su nueva responsabilidad en la capital de España. «Estaba con mucha ilusión y hay muchos proyectos que verán la luz en los próximos años. Además, tengo mucho afecto a la gente con la que he trabajado. Pero siempre he dicho que había cosas que cambiar y ahora tengo la oportunidad, así que por coherencia intelectual tenía que aceptar», detalla el castellonense.

No son pocas las actuaciones por concretar en el recinto del Grau. Algunas de ellas son la culminación de los accesos ferroviarios a la dársena sur, la futura estación intermodal, la zona de actividades logísticas e industriales que se ubicará junto al polígono del Serrallo, la carretera que unirá la CS-22 con el puerto...

Respaldo

Su nombramiento es una propuesta del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, lo que para el ya expresidente de la Autoridad Portuaria de Castellón significa «un respaldo a la gestión que se ha hecho». «No me siento cómodo en la inercia, me gusta más lidiar con los cambios», resalta, con lo que apunta a que en Puertos del Estado no liderará un proyecto continuista.

Será el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Sebastián Pla, el que ocupe de manera momentánea el cargo de presidente hasta que se nombre sucesor.

En el comunicado emitido por el Gobierno central para justificar el nombramiento de Toledo se destaca que PortCastelló «ha crecido el doble que la media del sistema portuario» con Toledo al mando y que su Autoridad Portuaria es «la más rentable, respecto a fondos propios». También ponen en valor que en su etapa como rector de la Jaume I (2001-2010) «impulsó el primer plan de imagen y comunicación de una universidad española».

Ahora queda por concretar quién será su sustituto o sustituta en PortCastelló, una decisión que depende directamente del president de la Generalitat, Ximo Puig. En el 2015, cuando tocaba buscar relevo a Juan José Monzonís, el jefe del Consell señaló directamente a Toledo.

Algunas de las actuaciones previstas para este mismo año son la reversión del edificio de la Comandancia de Marina, el retorno de la aduana o la aprobación la nueva DEUP (Delimitación de Espacios y Usos Portuarios).