Frío de récord en Castellón

El frío viene de cara al sábado y el domingo, acompañado por chubascos locales y rachas de viento que, aunque no se prevén fuertes, acompañarán la bajada térmica con una mayor sensación gélida. Lo explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avanzó ayer a Mediterráneo que "este viernes se mantiene el ambiente cálido, por ejemplo la previsión de temperatura máxima para Morella el viernes es de 21.0º y de 22.4º en Castellón, y el domingo en Morella la máxima prevista es 6.5º y en Castellón 13.8º, es decir, un descenso acumulado en 48 horas de casi 10º en el litoral y de casi 15º en el interior".

"A pesar de que ya llevamos octubre muy avanzado, son temperaturas frías para la época, además hay que contar que hará viento, lo que acentuará la sensación de frío; en resumen, ambiente preinvernal. La causa es una invasión de aire muy frío de origen ártico que irá avanzando los próximos días, y que irá invadiendo el territorio de norte a sur a lo largo del sábado, para quedar plenamente establecido el domingo", como explica el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez.

ADIÓS AL VEROÑO //

Hasta mañana viernes se mantiene el tiempo, aunque el veroño irá desapareciendo progresivamente, con noches más frescas en una meteorología que, en 24 horas, dará un giro de 180 grados. Y dejará temperaturas hoy sin cambios, pero a la baja jornada a jornada, según Aemet.

En Castellón : las máximas bajarán de los 22 a 18 y 16; y las mínimas irán de los 13 a los 7 hasta el domingo, quedándose.

En Vinaròs , de los 23 a los 13 máximos, y de los 14 a los 8.

Vistabella quedará bajo cero el domingo, con -1 de mínima y 6 de máxima tras los 8 y 19 de hoy, con las primeras precipitaciones del fin de semana, y la cota de nieve a 1.000 metros, con lo que se prevén heladas.

En Castellfort se llegará a los 10 a 0º de máxima y mínima el domingo tras los 20 y 9 de hoy.

En Segorbe de los 25 y 12 se pasa a 13 y 5, en 48 horas de descenso 'non stop'.

En Morella , de los 23 máximos a los 6,7 mínimos en 48 horas, con las primeras precipitaciones ya previstas para esta tarde.

El jefe de Climatología de Aemet explica que "no es muy frecuente un frío de estas características en esta época tan temprana del año". Y, como viene diciendo Mediterráneo, los registros previstos suponen un récord en Castellón en el mes de octubre desde el 2008. Y pone un ejemplo. Dice que "la máxima prevista en Morella de 6.5ºC, es un valor no se registra en esta localidad en un mes de octubre desde el año 2008 y lo mismo se podría decir para muchas otras localidades, como la capital, donde la máxima no quedaba por debajo de 15ºC en un mes de octubre desde el año 2008".

El frío del 2008 sin embargo tuvo un carácter bien diferente al previsto en este caso, la masa de aire prevista llegará muy seca a la Comunidad, mientras que la del 28 y 29 de octubre del 2008, hace justo 10 años, llegó muy húmeda y generó copiosas e históricas nevadas (por lo tempranas en el calendario) en el interior de Castellón.

UN FRENTE ACTIVO ENTRA EL SÁBADO //

La previsión, apunta, es que "el sábado, un frente muy activo recorrerá la Comunidad de norte a sur, dejando a su paso lluvias y chubascos, sin embargo, el frente de lluvias circula por delante del aire frío, lo que significa que las precipitaciones del sábado se producirán aún en el sector de aire cálido, con la cota de nieve aún alta. Tras el frente de lluvias circula el aire frío, y que además será muy seco, con lo que aunque la cota de nieve vaya bajando, las precipitaciones serán poco significativas a partir de la llegada del aire frío: en resumen, que la nieve no va a ser protagonista en esta ocasión, y aunque pueda caer algún copo, en principio, y a 4 días vista, será más testimonial que significativo".