El futuro pasa por la transición a las energías renovables y la eficiencia energética

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad global, una cuestión clave que vertebra la Agenda 2030 de la ONU, en la que se enmarcan los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Uno de ellos, el ODS7, referente a la energía asequible y no contaminante, centró este martes el debate organizado por Mediterráneo, con el patrocinio de BP, Facsa y Huhtamaki, en el que ocho expertos abordaron las diferentes disyuntivas que plantea la situación energética actual, en un debate moderado por el director del diario, José Luis Valencia.

La directora del Ivace, Júlia Company; el vicerrector de Campus y Vida Saludable de la UJI, Rafael Mayo; la técnico de Adquisiciones y Nuevos Negocios de FACSA y experta en Energía, Malú Barrera; el Refing Net Zero Manager de BP, Pablo Matas; el responsable de Ingeniería de Huhtamaki Spain, Rodolphe Casajús; el responsable del área de Energía y Medio Ambiente de Ascer, Victoria Zaera; el presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro; y el responsable de Quantum Energía, Víctor J. Gaceta, desgranaron de forma transversal los retos que deben afrontarse en materia de energía asequible y no contaminante.

El análisis de la situación actual indica que, pese a los avances realizados en los últimos años, los índices de optimización energética no son los deseables. El impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, el desarrollo del autoconsumo y el empleo de las nuevas tecnologías constituyen los pilares para lograr los objetivos, para los cuales «tanto en la pasada legislatura como en esta se han desarrollado planes para incentivar la inversión en los mismos», apuntó la directora del Ivace.

En el caso de Castellón, la implantación de estas medidas constituye un reto especialmente importante para la industria cerámica, uno de los principales motores de la economía provincial, puesto que es un sector «intensivo en energía». En su caso, «el ámbito relacionado con la electricidad está más resuelto con las renovables, pero en el caso del gas no existen alternativas», explicó la representante de Ascer.

Pese a ello, el tejido empresarial castellonense lleva años trabajando para encontrar soluciones respetuosas con el medioambiente. Firmas como Facsa o BP son un ejemplo de ello. En el primer caso, la compañía dedicada al ciclo integral del agua «intenta el aprovechamiento de los vectores energéticos, como los caudales, para generar energía, y las depuradoras para la producción de biogás, que se puede convertir en biometano. Así, intentamos realizar un consumo sostenible y aprovechar los recursos energéticos de las instalaciones», explicó Malú Barrera.

Asimismo, en el caso de BP, la compañía ha adquirido compromisos para conseguir transicionar hacia una energía más limpia y sostenible. Como explicó Pablo Matas, la empresa se ha comprometido a reducir las emisiones netas de sus operaciones a cero y la intensidad de carbono de sus productos al 50%, para el año 2050 o antes. También a neutralizar todas las emisiones que producen los crudos, petróleo, gas, etc.

«Pese a la concepción de antaño, en la actualidad, la refinería es una instalación capaz de convertir en productos de baja huella de carbono, materia prima que contiene un alto grado de contaminantes (azufre, nitrógeno, etc.) y también materias de origen biogénico».

Otro de los puntos clave en la evolución energética es la cogeneración. Como señaló Montoro. «España es un país dependiente del exterior, pero tenemos que creer más en las posibilidades que tenemos. La cogeneración es una opción que ya se emplea en otros países y debemos apoyarla. Es algo que ya tenemos y podemos aprovechar mientras buscamos alternativas. Disponemos de la tecnología que, puesta al servicio de la eficiencia energética, conseguirá mejorar el mix energético. En el interior de la provincia disponemos de una gran opción productiva de energía fotovoltaica, que con el apoyo necesario potenciaría la producción de eléctrica. Asimismo, somos una provincia intensiva en el consumo de gas, uno de los combustibles recomendados para iniciar la descarbonización porque es el menos sucio. Emplear la cogeneración es una interesante opción, mientras desarrollamos un mix de energías alternativas más asequibles a través de las nuevas tecnologías, que pueden incluir el biodiesel, la oxicombustión, la utilización en programas de I+D del láser, pilas de hidrógeno, etc.».

En este sentido, según afirmó el vicerrector de Campus de la UJI, Rafael Mayo, «existen las soluciones tecnológicas para abordar estos retos. El principal obstáculo para avanzar es que, hasta la fecha, se han propuesto soluciones de mínimos y es necesario el desarrollo de estrategias reales para trabajar conjuntamente por la descarbonización».

Los participantes

JUAN JOSÉ MONTORO, presidente ATC: “La sociedad tiene la proactividad necesaria para lograr los objetivos”

"La transformación digital y la transición energética son dos cuestiones intrínsecamente ligadas. La sociedad valenciana tiene una gran proactividad y creactividad para alcanzar los objetivos marcados, cualidades que tenemos que recuperar. Después de la tragedia que vivimos habremos aprendido mucho, porque estamos demostrando niveles de eficiencia muy altos en otros ámbitos. Se redoblará nuestro interés en todo lo que suponga proteger a la naturaleza, porque o la respetamos o irá contra nosotros".

PABLO MATAS, refining net-zero p. manager (BP): “En este camino hay dejar abiertas todas las opciones que existen”

"El objetivo es decarbonizar y por ello debemos dejar abiertas todas las opciones que existen, porque esto no se va a resolver con una única tecnología. No habrá una sola solución válida para todo. Hay que dejar abierto el camino para que todos los sectores energéticos vayan desarrollando alternativas de baja huella de carbono y satisfagan todas las necesidades. Por todo ello, no debemos partir de posiciones ideologizadas y hemos de ser conscientes de que todos los sectores deben contribuir a la solución".

VÍCTOR J. GACETA, delegado de Quantum Energía: “Hay que concienciarse de que se puede parar el cambio climático”

"Es posible ser eficiente y renovable. El coste económico no es problema, porque existen opciones para tener un techo de autoconsumo sin hacer ningún tipo de inversión. Los bancos están muy interesados en prestar dinero a intereses muy bajos para hacer instalaciones de autoconsumo a nivel de vivienda. Simplemente es necesario que el ciudadano se conciencie de que es posible ayudar a la naturaleza y parar el cambio climático. Hay que pensar en las generaciones venideras y en dejarles un planeta mejor".

VICTORIA ZAERA, responsable de Energía (ACER): “Necesitamos apoyo e inversión en I+D+i para encontrar soluciones”

"Está claro hacia donde tenemos que ir. Los objetivos los conocemos y estamos comprometidos, y lo importante es cómo llegar a ellos. La industria intensiva todavía no tiene una alternativa, por lo tanto necesitamos apoyo, inversión en I+D+i que nos permita encontrar nuestra solución y, mientras tanto, necesitamos que el gas natural esté dentro de la transición, preservar la competitividad industrial en Europa, mantener las herramientas de eficiencia energética que tenemos y crear empleo adicional".

RODOLPHE CASAJÚS, ingeniero de Huhtamaky: “La suma del esfuerzo de todos posibilitará lograr los objetivos”

"Asuntos como las nuevas tecnologías, el rol de la digitalización y las particularidades territoriales son cuestiones que también hay que tener en cuenta. Lograr las metas requiere el trabajo de todos y para alcanzar lo objetivos de sostenibilidad es necesaria la suma de muchos esfuerzos. Necesitamos responsabilidad social y voluntad política, una política común desde Europa, una hoja de ruta a nivel de España y la unión de organismos públicos y empresas privadas".

MALÚ BARRERA, técnica de adquisiciones (Facsa): “Sociedad, entorno, tecnología y economía son cuestiones clave”

"Considero que es necesaria una transición energética basada, fundamentalmente, en la unión de las energía renovables y la eficiencia energética. En este proceso es vital que no se pierdan de vista aspectos de especial relevancia como son los de carácter social, ambiental, tecnológico y económico. Con estas premisas, El impulso de los valores necesarios en la sociedad y la suma de voluntades a nivel global podremos alcanzar los objetivos que garantizan un mejor futuro".

RAFAEL MAYO, vicerrector de Campus de la UJI: “El salto tecnológico que vamos a vivir abrirá muchas puertas”

"Tenemos que tener esperanza. El salto en cuanto a tecnología en los próximos años será salvaje. Muchas cosas que se están desarrollando ahora nos abrirán muchas puertas, y si eso lo conseguimos acompañar con un entorno normativo que facilite el cambio, este será posible, sino el 2030, puesto que en ocasiones parece que 10 años no son muchos, en poco tiempo más conseguiremos hacer esa transición energética necesaria y que será beneficiosa para todos".

JÚLIA COMPANY, directora general del Ivace: “Es necesario lograr una energía limpia, segura y democrática”

"El Consell tiene un compromiso con la transición energética basada en la eficiencia energética y las renovables. Esto conllevará medidas no solo económicas, sino también medidas regulatorias para que los permisos se obtengan en un periodo de tiempo más corto; medidas de difusión y medidas de incentivos económicos y de investigación. En la política energética las personas tienen que estar en el centro. Es necesaria una energía limpia, segura y democrática".