Gal·la Calvo Santolaria: "Me hace muchísima ilusión ser la máxima representante infantil"

Gal·la Calvo Santolaria es la reina infantil de las fiestas de Castelló para el 2020. La pequeña, con solo 9 años, siente la fiesta castellonera y confiesa que le hace mucha ilusión ser la máxima representante infantil de la ciudad y, especialmente, durante la semana de Magdalena. Cuando recibió la llamada de la alcaldesa se puso muy feliz, según ella misma cuenta: «No me lo creía»

Ser reina siempre ha sido un sueño para ella: «Yo siempre he dicho que quería ser reina, pero nunca había imaginado que llegaría a conseguirlo». Gal·la siempre ha estado muy vinculada a las fiestas de la Magdalena, pues el año pasado formó parte de la corte de honor de Natalia Collazos, con la que tiene una gran amistad y de la que ya ha recibido algún consejo. «Me ha dicho que disfrute del año porque el tiempo pasa muy rápido», cuenta la representante infantil.

Además, la pequeña confiesa que los trajes de castellonera siempre le han llamado la atención y que también son un motivo por el que deseaba llevar la banda verde. «Me imagino que mi traje será espectacular y que me hará brillar», destaca llena de ilusión por el año «tan especial y bonito» que va a vivir.

«Espero no olvidarlo nunca, que el recuerdo de este año sea inolvidable y muy especial», asegura emocionada Gal·la, que siempre ha vivido las fiestas de la Magdalena formando parte de la gaiata 12. «Quiero tener un reinado inolvidable junto a mis damas», añade la pequeña, que espera con gran ilusión el día de reunirse con su corte de honor.

Aunque su familia nunca ha formado parte activa de estas fiestas, la pequeña se ha visto atraída por ellas desde siempre: «Nadie de mi familia ha sido reina o dama pero a mi siempre me ha gustado todo esto». A la vista está su pasión por Castelló, pues la pequeña, a su corta edad, ya fue reina de las fiestas de Sant Pere en el 2018 y formó parte de la corte de honor en el ejercicio 2019.

SU MAYOR SUEÑO // Le pidió a su madre que le dejara ser reina. «Estuve convenciéndola. Me costó, pero me dijo que por supuesto», recuerda. Fue entonces cuando presentó la candidatura al reinado y aunque no se lo esperaba, el sueño se ha cumplido: «2020 será un gran año. Estoy ilusionada y con muchas ganas de que llegue la semana grande y poder ponerme mi traje de castellonera».

Ahora que conoce la noticia, asegura que se pondrá en marcha con el diseño del traje. Gal·la fantasea con su presentación y se imagina vestida con un traje «deslumbrante». Mientras tanto, disfruta del verano haciendo lo que más le gusta, leer y estar con sus amigas. Y seguro que lo hace desde el sentimiento de máxima felicidad que le ha invadido al recibir la noticia de su reinado.