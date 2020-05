El Galaxia se dirige a otro universo

Quién no ha degustado en su juventud en los últimos cuarenta años un bocadillo de tortilla de patata, albóndigas, polp amb ceba o careta en salsa, entre otros, en el bar Galaxia? El de la calle Conde Pestagua de Castelló, que da también a San Luis Gonzaga, delante de su capilla cerámica, ha sido punto neurálgico de encuentros y citas gastronómicas al albur de bocatas y tapas.

Un Galaxia que se va a otro planeta. Vicente Peris y su esposa, Paqui Pastor, ya no abrirán el local, precisamente cuando hoy la ciudad de Castelló ha entrado en fase uno en la que la hostelería reiniciará sus actividad. Vicente pensaba jubilarse muy pronto, pero la crisis sanitaria del coronavirus ha adelantado su decisión. «Ya me toca descansar. El trabajo de la hostelería es muy sacrificado, aunque tengo que reconocer que a mí me gusta», relata Peris, acompañado de la aquiescencia de Paqui, quien también reclama «poder llevar otra vida», después de haber estado horas y horas en la cocina. «La verdad es que da pena decir adiós», concreta Paqui.

Un Galaxia que ha sido, sobre todo, un templo lúdico para pandillas de amigos, cuadrillas, jóvenes alborotados y adolescentes henchidos de hormonas, mucho antes de que llegara la moda del botellón.

«Nuestro secreto ha sido una clientela fiel. Ahora nos vienen abuelos que fueron clientes del bar acompañados de sus nietos, y también profesores de la universidad que pasaron su juventud aquí», cuenta Vicente, que evoca los recuerdos de las largas tardes de sábados, con mesas llenas en las que la juventud especialmente expresaba la alegría e ilusiones ante un tiempo nuevo, «y también los viernes, claro, también viernes», apostilla Paqui con ese sentimiento de nostalgia pura del paso de los años.

Vicente y Paqui citan los festejos de la Magdalena, «que eran una locura», indica. Y es que en la ubicación del Galaxia, en el centro de un perímetro de escenarios de verbenas, entre la plaza María Agustina, la de las Aulas y la glorieta de San Roque, vibra la fiesta a borbotones.

Antiguo CEU

Precisamente esa ubicación equidistante en esta zona de la ciudad ha sido fundamental en un bar que se convertía en foro juvenil a base de cervezas. «Aquí venían estudiantes del antiguo CEU San Pablo y los del instituto Ribalta, funcionarios de la Diputación y oficinistas», detalla. Un local con sello propio con ese inconfundible mural cerámico de Forés, con escenas costumbristas en la parte inferior de la barra, que aumenta el encanto de un lugar donde se han fraguado tantos sueños, proyectos e inquietudes. Vicente lamenta que sus hijos no quieran seguir la tradición de la hostelería. «Y los comprendo, pues hay que trabajar muy duro», concluye.