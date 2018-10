GALERÍA | Así fue la gota fría que asoló Castellón en 2009

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la gota fría más generalizada de los últimos diez años en Castellón. Esta comenzará a notarse ya este mismo jueves y alcanzará su mayor virulencia durante el viernes y el sábado, con una previsión que puede alcanzar incluso los 150 litros por metro cuadrado.

A partir del jueves por la tarde, la provincia se verá afectada por un marcado flujo de aire húmedo e inestable desde el Mediterráneo y ya desde ese momento se plantean avisos por precipitaciones que podrán ser persistentes y ocasionalmente fuertes o muy fuertes con tormenta. Es por ello que Aemet ha activado el aviso por lluvias a nivel rojo.

Ante esta situación, Mediterráneo recuerda los estragos que causó la gota fría que inundó por completo la provincia de Castellón a finales del mes de septiembre del 2009, y que como veremos en las imágenes que acompañan esta información, afectó a prácticamente todas las poblaciones del territorio.

Comenzamos este repaso por los efectos que tuvo en la capital de la Plana, donde muchos ciudadanos se acercaron al cauce del Río Seco, que no hizo honor a su nombre durante estos días. Castellón no padecía unas lluvias tan intensas desde 1962. La ciudad se vio completamente desbordada por la gota fría y el tráfico rodado por la ciudad se convirtió en un imposible. Los escolares no pudieron acudir a sus centros docentes y muchos trabajadores se vieron obligados a quedarse en casa. Las zonas del Grao, la Marjalería, caminos rurales y campos cercanos se convirtieron en lagunas.

Estas imágenes son de Castellón:

Burriana fue una de las zonas más afectadas, con una tromba de agua de 315 litros en menos de 20 horas. Los poblados marítimos de la localidad fueron el epicentro de la gota fría. Algunas familias tuvieron que ser rescatadas incluso en helicóptero.

Estas imágenes son de Burriana:

Almassora sufrió en especial los efectos devastadores de la lluvia. Entre las zonas más afectadas se encontró Ben-Afeli, donde al agua arrastrada por la lluvia se unieron las fecales. Las unidades de drenaje, grupos electrógenos y bombas de achique se emplearon a fondo para recuperar la normalidad.

Estas imágenes son de Almassora:

Nules también vivió unos días angustiosos a causa de las tormentas. La localidad se despertó con los caminos de acceso al mar cortados.

Estas imágenes son de Nules:

Benicàssim no se libró precisamente de la gota fría. La zona de la playa de Heliópolis fue sin duda una de las que más sufrió los efectos del temporal. La CV-149 se tuvo que cortar al tráfico gran parte del día.

Estas imágenes son de Benicàssim: