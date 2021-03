Los ganaderos de Castellón reclaman "un trato igualitario"

Los ganaderos de Castellón, encabezados por Daniel Ramos, han interpuesto una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

La acción se ha llevado a cabo, según aclara el ganadero de Borriol, por las presuntas irregularidades administrativas a la hora de publicar las ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por la covid-19: «La culpa de que los ganaderos estemos en una situación tan precaria no es de nadie, pero lo único que pedimos es un trato igualitario con los demás sectores».

Según manifiesta, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, excluyó de las ayudas aprobadas mediante Decreto 59/2020 de 8 de mayo a los ganaderos de reses bravas: «Primero nos incluyeron en la página web como beneficiarios de la prestación, pero, al cabo de unas horas, nos eliminaron sin darnos ninguna explicación». Sin embargo, la única ayuda que han recibido ha sido a cargo de la Diputación de Castelló y «estamos muy agradecidos», concluye.

Después de haber presentado el pasado mes de febrero la querella, el Tribunal de Superior de Justicia, como paso previo a deliberar sobre la admisión a trámite de la misma, ha requerido a cada uno de los asociados para su comparecencia personal el próximo miércoles para otorgar el correspondiente poder procesal especial.

El impacto del coronavirus ha hecho mella, pero no ha reducido el número de vacas que pastan en la ganadería: «He preferido perder dinero para salvar vidas de unos animales que son una joya genética. No he llevado al matadero a ninguna vaca», expresa Daniel Ramos. Asimismo, añade: «Si no existieran personas con la misma devoción que yo, el mundo rural desaparecería. Los ganaderos de ovejas, los pastores de corderos, los criadores de cerdos y gallinas… Cualquier tipo de granjero ama a sus animales», sentencia.