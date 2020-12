Gobierno y Consell dejan sin control el cierre perimetral en Castellón

El trayecto entre Benicàssim y Madrid tiene 438 kilómetros y hay que atravesar tres comunidades autónomas. Menos distancia hay entre Castelló y Barcelona, con 279 kilómetros. Ambos son desplazamientos efectuados por residentes de la provincia en las últimas jornadas a plena luz del día y por vías principales, tras los que han mostrado su asombro al no toparse con ningún tipo de vigilancia por el cierre perimetral derivado del covid-19. «No hemos encontrado control alguno», dicen.

Sin embargo, las diferentes administraciones evitan responsabilizarse del tema. Y es que el estado de alarma faculta a las comunidades autónomas a decretar los confinamientos perimetrales pertinentes, como hace la Generalitat valenciana a través de la Conselleria competente.

Por este motivo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Castellón apuntan que «el Consell es quien está coordinando el operativo porque es sobre quien recae el mando», detallan, descartando que el asunto sea de su incumbencia, aunque del Ejecutivo central dependan cuerpos de seguridad como la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Misma respuesta ofrecen desde la Dirección General de Tráfico (DGT), donde explican que «lo que regula que la gente no se salte el confinamiento no depende de la DGT, aunque la Guardia Civil de Tráfico colaborará en lo que sea necesario», puntualizan, y recuerdan que su competencia se centra en la seguridad vial.

Mientras, en el escalón autonómico de la administración pública la postura es similar. Desde la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, que dirige Gabriela Bravo, apelan a la «cogobernanza» y detallan que pese a que este departamento «es quien ha declarado el cierre perimetral», ellos no tienen efectivos «con competencias en tráfico», por lo que solo pueden «apelar a la responsabilidad de la ciudadanía». Y recuerdan que «la multa en caso de incumplimiento asciende a un importe considerable».

En esta línea confirman que «los controles los tiene que hacer la Guardia Civil o, en todo caso, la Policía Local puede supervisar algunos caminos que discurren por dos comunidades, pero no las vías principales», concretan.

Y es que argumentan que la Policía de la Generalitat, adscrita a este organismo, carece de competencia alguna en la materia, pero sí efectúa su labor «en la vigilancia de locales, al ser lo establecido por la legislación», detallan.

Requieren más medios

No obstante, desde cuerpos de seguridad como la Benemérita responden que «controles se están haciendo todos los días». Ahora bien, organizaciones de efectivos como la Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denuncian que llevan «varios años con una carencia de personal importante», lo que deriva en «el problema de que hay muchas incidencias que atender con poco personal», con la evidente repercusión sobre la vigilancia de las limitaciones del estado de alarma.

Una postura que comparten desde Independientes de la Guardia Civil (IGC), quienes instan a «revisar el catálogo de personal» y cifran la carencia de profesionales en hasta 2.500 en el conjunto de la autonomía entre el instituto armado y la Policía Nacional.

Así pues, la disputa por las competencias y las carencias en cuanto a efectivos pueden conllevar una reducción directa de la efectividad del confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana, tanto en la actualidad como cara al arranque de las festividades navideñas, cuando se registra habitualmente un incremento de la movilidad entre los diferentes territorios, ya sea para ir de compras o para encontrarse con los allegados en esas fechas.

Los testimonios

«Hace dos semanas que no veo controles para entrar»

Carmen realiza habitualmente el trayecto desde el norte de Castellón hacia Cataluña para acudir a su puesto de trabajo y corrobora que «los controles se han relajado mucho en los últimos días, pero al principio eran demasiado exhaustivos y a toda hora», a la vez que detalla que «de lunes a viernes hace ya unas dos semanas» que no ha visto «ninguno ni por parte de Mossos ni de Guardia Civil», señala.

Misma situación relata Francesc, quien realiza el trayecto inverso con el mismo motivo y comenta que «hace más de una semana» que no ha «visto ningún control específico», aunque confía en el respeto generalizado de la restricción. «Creo que la gente cumple bastante la norma. No conozco a nadie que viaje sin tener un permiso, aunque sí es verdad que la pregunta que más veces he respondido estas semanas es si ya se puede cruzar para ir a comprar», comenta.

Además, detalla el contraste del escenario actual con la vigilancia en momentos anteriores de la pandemia. «Hubo muchos controles gran parte del día al principio, tanto de Guardia Civil como de Mossos», señala. De hecho, añade que «el primer día fue espectacular, porque el control se situó en medio de la nacional 340 justo en la parte más al norte de Vinaròs y se efectuaba vehículo a vehículo».

María, otra vecina esta vez de Benicàssim, se desplazó por causa médica a Madrid sin recibir ningún alto en todo el trayecto para comprobar que su traslado estaba debidamente justificado.

Por último, Carlos, de Castelló, una vez más, transitó ayer hasta Barcelona sin que nadie contrastara el porqué de este movimiento pese a la vigencia del cierre perimetral. Informa J. Flores