El Gobierno niega el impacto para la naranja de la fruta sudafricana

Si el sector citrícola de Castellón esperaba encontrar aliados en Madrid para intentar paliar la situación de profunda crisis que viven los agricultores, la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso de los Diputados significó todo un jarro de agua fría. Y es que en la Cámara Baja, en boca de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, se puso en duda una cuestión que para los productores es una evidencia: que la fruta de Sudáfrica inunda el mercado y hace que los precios bajen. Malas noticias para un colectivo que el martes mostró su poder de movilización en la provincia.

«Las cifras que hasta ahora manejamos no permiten inferir un aumento de las importaciones tan espectacular que pueda estar produciendo este daño», contestó Calviño a preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví.

Este la había instado a aplicar el artículo de salvaguarda del acuerdo comercial de la UE con Sudáfrica, para no tener que cumplirlo hasta que las condiciones de control y fitosanitarias de los cítricos no sean iguales para ambas partes. Un punto que fue descartado por ahora por la ministra, ya que cree que no se dan las condiciones requeridas.

La titular de Economía, que intervino en el Congreso ante la ausencia del titular de Agricultura, defendió la eficiencia de los controles a la naranja sudafricana en la frontera. Destacó que «existe un régimen arancelario» respecto a este producto, concretamente de un 11,6%, y que las importaciones se mantienen en niveles «similares a años anteriores». Lo contrario, pues, a lo que se mantiene desde el sector citrícola.

reacción // Las reacciones desde Castellón a las palabras de Calviño no se hicieron esperar. «La ministra no entiende el problema. El impacto está demostrado», sentenció ayer Carles Peris, secretario general de la Unió. José Vicente Guinot, presidente de Fepac-Asaja, era más optimista al señalar: «También hemos afrontado otras situaciones difíciles, como cuando planteamos la retirada de 250.000 kilos de fruta, y al final lo conseguimos». Por su parte César Estañol, portavoz de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador --entidad organizadora de las protestas del martes--, invitó a la ministra a venir a Castellón a conocerles, «porque da la impresión de que no sabe nada» de sus «problemas», subrayó.

El autor de la pregunta parlamentaria, Joan Baldoví, afirmó estar «muy preocupado» por la respuesta de Calviño. «Hoy (por ayer) la ministra ha desperdiciado una oportunidad para tranquilizar a los agricultores valencianos y a las organizaciones citrícolas», manifestó. Compromís también planteó a Calviño adoptar otras medidas, como la exención de impuestos de IRPF a los módulos de la naranja o la condonación del IBI rústico.