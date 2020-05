El Gobierno no justifica el suspenso a la Comunitat y apela a la prudencia

El Gobierno central sigue sin justificar con datos y criterios la polémica decisión que ha dejado a 14 de las 24 áreas de salud, entre ellas las más importantes en cuento a densidad de población se refiere, sin poder escalar a la fase cero, a pesar de que la Generalitat sostiene que se cumplen todos los marcadores fijados. Las explicaciones dadas ayer por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no convencen por carecer de información relevante. Tampoco lo hace el mensaje lanzado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en su comparecencia se limitó a indicar que no pasan de fase «las zonas que a juicio de los expertos no cumplen con las exigencias de salud pública exigidas».

Pero ningún responsable del Gobierno concretó ayer cuáles son esos requisitos que la Comunitat en su completo no ha logrado y le ha valido el suspenso en el primero de los exámenes de la desescalada, que afrontará a dos velocidades con los problemas que esto deriva a la hora de encarar la nueva normalidad. Por su parte, Simón afirmó que varios departamentos de salud valencianos se han quedado en la fase cero del plan de desescalada porque «todavía no están en la situación que permita pasar a fase uno», pero que «no falta mucho, falta muy poco». «No es cuestión de si es hoy o es mañana, es cuestión de hacerlo bien», remarcó, al tiempo en que insistió en que por «un principio de prudencia», se ha decidido que es «mejor esperar unos días».

«impacto alto» // «Puede ser cuestión de una semana, el lunes que viene según los datos y la valoración que se haga en conjunto podrán pasar de fase», afirmó Simón, quien destacó que, en la Comunitat, «la epidemia ha tenido un impacto alto, pero se ha trabajado desde los servicios asistenciales y Primaria con una calidad excelente». «La Comunitat tiene uno de los sistemas de información para tomar decisiones mejores de España», manifestó, pero remarcó que hay «factores asociados a la transmisión de la epidemia que todavía no están en la situación que permita pasar a la fase uno», indicó.

Unos factores que no detalló, después de confirmar que, a nivel sanitario, se está funcionando bien contra la pandemia. «Si tratamos de convertir esto en una carrera, vamos a llegar a donde nadie quiere llegar, a ese temido rebrote», concluyó.

sin claración // De momento, desde el Ejecutivo central evitan justificar su decisión con argumentos concretos. El Ministerio de Sanidad respondió ayer a las preguntas de Mediterráneo sobre los motivos esgrimidos asegurando que los criterios, «tal y como se ha ido explicando, se han valorado de forma conjunta», adjuntando el documento con los baremos sobre recursos asistenciales y la evolución de la pandemia, que la Generalitat asegura tajantemente sí cumplir.