Goro, un rapero de Castelló a por la Champions de la música

Repasando la biografía de Goro, el rap no era precisamente el estilo en el que estaba llamado a desarrollar su carrera musical. De raíces gitanas y nacido en Cádiz, los estereotipos quizá dictaban que se hubiera decantado por el flamenco, sin embargo el hip hop corre por sus venas desde bien temprana edad y explica así el porqué: “Vivía cerca de la base militar americana en Rota. Allí los hijos de los militares escuchaban hip hop y mis tíos traían esa música a casa, así que no tardé en aficionarme”. No esconde Goro, que llegó a Castelló hace 22 años cuando apenas era un niño, que suele escuchar con frecuencia a Camarón o Tirana, pero sus referentes son otros: “A nivel internacional, los clásicos Tupac o The Notorious BIB, y ya en España otros como SFDK, Hablando en Plata o Violadores. Mi estilo es noventero”, asume. En la misma línea, Goro asegura que su ascendencia gitana no le ha causado “ningún problema en la música. Más bien al contrario porque alguna expresión me acerca más al público”.

Trabajador en una empresa de reciclaje de Castellón, Goro ha emprendido con éxito su aventura en el Tour Music Fest – The European Music Contest, una especie de ‘Eurovisión’ en la que compiten artistas de distintos estilos, llegando él junto a DJ Sinic a la final a nivel nacional que se celebrará en Alicante el próximo 17 de octubre. En caso de imponerse en la modalidad de música urbana, la última escala se realizaría en Milán, donde en caso de victoria lograría grabar un disco profesional a cargo de Sony en los estudios de los Beatles ubicados en la calle londinense de Abbey Road. También dispondría de 10.000 euros en promoción, así como la realización de un videoclip. Unos premios de Champions para un festival en el que tendrá mucha competencia, pues se presentan más de 28.000 artistas: “Hay representantes de países como Alemania, Italia, Malta, Francia... El torneo se lleva celebrando más de diez años y tiene mucha repercusión”.

Goro, único representante de la provincia, ha pasado las distintas cribas hasta llegar a Alicante, donde actuará en la Sala Karaoke. “Me veo con opciones de ganar después de llegar hasta aquí. Cuando formaba parte de Malditos Bastardos ya nos llevamos algún concurso como el de Castellón en Vivo, y actuamos como teloneros de Tote King o Shotta”.

Pese a que no tiene pensado dejar su empleo, Goro sí asume que quiere apostar por el hip hop, y este Tour Music Fest supondría el mejor trampolín posible para su carrera: “Desde que soy padre, en vez de pararme me ha dado más fuerte por esto”. Desde aquí no podemos más que desearle la mejor de las suertes.