Habrá espacios en colegios e institutos de Castellón para aislar a sintomáticos

El próximo curso se habilitará en cada centro educativo una dependencia o local para el aislamiento temporal del alumno o trabajador que presente síntomas de coronavirus durante su jornada escolar y un procedimiento para informar a padres y madres. Así consta en el plan de contingencia de la Conselleria de Educación.

Como paso previo, la Conselleria establece que los alumnos deberán abstenerse de acudir a clase con sintomatología compatible con el covid-19 o está diagnosticado o en cuarentena domiciliaria, con lo que las familias deberán tomarles la temperatura todos los días antes de ir al centro educativo. No obstante, si ya en el centro inicia síntomas o son detectados, al alumno se le aislará en dicho espacio, que deberá contar con ventilación, se le dotará de una mascarilla quirúrgica a él y al adulto que lo cuide hasta que lleguen sus padres, que deberán telefonear al 900 300 555 o el centro de salud. Si tiene dificultades para respirar o está grave, se dará aviso al 112.

Además, se recomendará recordar al inicio de la mañana las medidas preventivas básicas hasta que asuman la rutinas, así como a la entrada y salida del centro.

El protocolo hace referencia también a las medidas en los comedores, (lavado de manos antes y después, no compartir alimentos, utensilios y bebidas y distancia, aunque reconoce la complejidad del uso de la mascarilla mientras se come), transporte, entradas y salidas del centro, donde establecerán accesos diferenciados siempre que se pueda. También se aconseja limitar las interacciones con gente ajena al centro, y señalizar una distancia de 2 metros en el acceso al centro desde donde los padres puedan dejar a los niños. H