Los homenajeados califican de «honor y orgullo» las distinciones de la Diputación

Orgullo y honor. Estas fueron las dos palabras más pronunciadas ayer por los representantes de las instituciones distinguidas y por las personas homenajeadas por la Diputación Provincial anunciadas el pasado jueves por el presidente Javier Moliner.

Unos premios que reconocen el esfuerzo, la trayectoria, el talento, la solidaridad y la creatividad de los ciudadanos o entidades que han trabajado por hacer un mejor Castellón y que se entregarán próximo día el 23 de marzo, Día de la Provincia que se enmarca dentro de las fiestas de la Magdalena de la ciudad.

Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio -Alta Distinción de la Provincia-, se mostró ayer «muy orgullosa de este galardón que reconoce el trabajo y el esfuerzo de la Cámara de Comercio y de todo el equipo, principalmente, en los últimos años más difíciles». «La emoción es muy grande porque llevo a Castellón en el corazón y porque se trata de una distinción muy importante para la Cámara de Comercio», afirmó Guillamón.

Por su parte, Salvador Vicent Martínez Yunke -Mérito a las Artes- no ocultó su satisfacción, orgullo y honor «por este premio de la provincia. Que te lo den en casa es muy gratificante». «De todos los premios que he recibido, este es especial, me hace mucha ilusión porque es de mi tierra y porque me lo ha otorgado mi provincia», prosiguió ayer viernes el mago Yunke a este periódico.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella -Mérito Innovador-, se mostró también «muy contento y agradecido porque soy y me siento de Castellón». «Es una distinción que me ha hecho mucha ilusión, ya que mi padre fue presidente de la Diputación Provincial y guardo un recuerdo muy vivo de esa época y le tengo un especial cariño a la institución», explicó Albella. «Agradezco también que sea una distinción al mérito innovador porque uno de los empeños de la CNMV está siendo el prestar máxima atención a las innovaciones de las tecnologías al mundo financiero», afirmó el presidente de esta entidad a nivel nacional.

El Mérito Deportivo recae en el campeón olímpico Pablo Herrera Allepuz. «Estoy muy contento de este premio porque valora el deporte y el esfuerzo realizado por llegar a ser campeón olímpico y todos los años dedicados al voley», destacó radiante Pablo Herrera. El deportista del Grao también afirmó que «es un orgullo porque es un galardón de la provincia de donde soy y cuyo nombre, el de Castellón, siempre llevo allá donde juego y compito».

Finalmente, la hermana Natividad Portolés, miembro de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación del Hospital Provincial -Mérito Solidario- concretó que este homenaje de la Diputación «es también un agradecimiento a todas las hermanas que han trabajado tantísimo en el hospital haciendo una gran labor por consolar a los enfermos».