Hostelería y deporte base de Castellón: "El plan navideño del Consell se queda corto"

El plan anticoronavirus navideño del Consell en Castellón y la Comunitat relaja medidas, pero no lo suficiente, según opinan la hostelería y el deporte base, tras el anuncio del nuevo paquete que entrará en vigor el 10 de diciembre y hasta el 15 de enero. Consideran que hay mejora, pero menor de lo esperada. «Las medidas se quedan cortas». Es la opinión más generalizada entre el sector de hostelería, turismo y deporte base. Como contrapunto, asociaciones como la federación vecinal Coasveca, que preside Francisco Cabañero, sí valoran en positivo que la Generalitat haya abierto la puerta a los ayuntamientos a organizar una cabalgata de Reyes móvil, con un desfile en coche, rápido, que pueda ser visto desde balcones, ventanas o portales. «Si se respeta la distancia social, puede ser más seguro que un formato estático, donde puedan darse aglomeraciones», opinó Cabañero.

Desconcierto por la movilidad

Por su parte, los hoteleros castellonenses se debaten «entre el desconcierto y la angustia». No han recibido bien que se alargue el confinamiento perimetral hasta el 15 de enero --salvo los días 23, 24 y 25 de diciembre; y 31 de diciembre y 1 de enero,y solo para visitas de familiares o regreso a casa, no turismo--. El vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, reflexionó: «Seguimos con cierre perimetral en toda la Comunitat. No puede entrar ni salir nadie, no puedes ir a Tarragona; pero sí viajar a París (previo pago de PCR)». Y añadió: «Observamos con preocupación cómo restringe la actividad, y sin ayudas, como ocurre en toda Europa. Trabajamos a pérdidas o ni eso». Para Martí, se sigue estigmatizando al turismo cuando solo un 2% de contagios se producen en este ámbito.

Cenas de Nochevieja

En la línea, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Castellón (Ashocas), Álvaro Amores, considera que «alargar el horario del toque de queda supone una mejora pero se queda corto. Hubiera sido mejor fijar el cierre en fechas señaladas a las 2.00 horas». Al respecto, apuntó que «con el toque de queda a las 1.30 horas, la gente podrá salir a cenar, tomarse las uvas pero se irá corriendo a casa y no sabemos si optará por eso o por quedarse en casa. Y al no ampliar el aforo de locales, aunque permitan cenas de 10, no vamos a facturar mucho más».

Vuelta a las gradas

El regreso de los padres y madres a las gradas para ver entrenamientos y partidos de sus hijos ha sido acogido de buen grado por la Federación de Fútbol de la Comunitat, que lo reclamaba. Pero su presidente, Salva Gomar, matizó ayer: «Igual se queda un poco corta, pero es un primer paso importante. Se pone fin al problema de los familiares apiñados en las vallas y es un primer paso para clubes humildes. Pero aún queda equipararlo con otras actividades y permitir la entrada de más de 150 asistentes en campos mayores». El PP pidió ayer convocar urgente el Patronato de Deportes para ver cómo se implementará en Castelló.