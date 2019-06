Los hosteleros advierten de que los mosquitos ahuyentan a los turistas

Los mosquitos molestan a los vecinos de los municipios costeros, pero también a los miles de turistas que optan por disfrutar de unos días de vacaciones en la provincia. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) lo tiene claro: estos dípteros ahuyentan a los visitantes que se llevan una mala imagen del destino. Y es que, como informó Mediterráneo, vecinos de Nules, Almassora, Castelló o Benicàssim ya han alertado de que estos insectos están empezando a hacer estragos, provocando verdaderas molestias si al anochecer salen al balcón o al jardín.

Sin duda, esta circunstancia también afecta a cafeterías, bares y restaurantes que ahora con el buen tiempo atienden a sus clientes en las terrazas. Por ejemplo, esta situación ya generó gran malestar el pasado verano en la playa de Moncofa, donde en un conocido restaurante tuvieron que cerrar la parte exterior por la masiva afluencia de mosquitos.

El presidente de Ashotur, Carlos Escorihuela, insiste en que esta plaga resulta un «verdadero incordio» a los visitantes, pero también a aquellos que residen todo el año en los municipios costeros. «Es necesario abordar esta problemática desde una misma estrategia, cada municipio no puede ir por libre, porque los mosquitos no entienden de fronteras», remarcó Escorihuela, al tiempo que insistió en la necesidad de que los tratamientos ganen en mayor efectividad.

fumigaciones aéreas // El portavoz de los hosteleros recordó que, cuando se fumigaba de forma generalizada con avionetas, los mosquitos no suponían un «problemón» como el de ahora. «Siempre ha habido mosquitos, pero no tantos como ocurre estos últimos años», insistió. De ahí que inste a todos los municipios de costa a solicitar la preautorización a la Conselleria de Sanidad para poder efectuar fumigaciones aéreas en caso de que el problema vaya a más y los medios terrestres no sean efectivos para frenar la plaga.

Teniendo en cuenta que los ayuntamientos aseguran que tienen contratados tratamientos antimosquitos durante todo el año pero las quejas vecinales ya empiezan a darse, el reconocido entomólogo de la Universitat de València, Ricardo Jiménez, apunta directamente a los consistorios como «únicos» responsables de garantizar que el servicio resulta efectivo. Así sugiere una mayor supervisión del mismo y revisar si el importe es el correcto.