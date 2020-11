Increíble, pero cierto: Un tanque se pasea por las calles de Castelló

Los comentarios de los castellonenses en redes sociales no se hicieron esperar. “Empezó la guerra”, decía uno. “Es para que nos vayamos acostumbrando a ver tanques por la calle por si acaso”, contestaba otro. “Esto es la tercera guerra mundial... No se si no os estáis dando cuenta que todo es similar a la guerra desde que nos confiaron en marzo... Mantenernos en casa, taparnos la boca, obedecer a la autoridad, y que hagan con nosotros lo que quieren... Forma parte de la #PlanDemia”, apostillaba un último más conspiranoico… Lo cierto es que un tanque, o para ser más exactos, un vehículo blindado BMR paseó ayer por las calles de Castelló. Pero la causa no era otra que la exposición que ha arrancado hoy en el Menador y que se prolongará hasta el próximo 6 de diciembre.

El llamativo BMR se instaló junto a la plaza Huerto Sogueros, en el pequeño boulevard que linda con la calle Arquitecto Traver, y no pasó precisamente desapercibido. “Muchos nos preguntaban si era por el covid, pero ya aclaramos que no. A la gente le gustó mucho”, aclara José Miguel Alonso, presidente del Aula Militar Bermúdez de Castro de Castellón, organizadores de la citada exposición, junto a la Asociación Gran Capitán.

Alonso invita a todos los castellonenses al edificio Menador para conmemorar el 25º aniversario de la salida del Tetuán-14. El edificio en el que se ubicaba este regimiento ahora se encuentra la sede central de la Policía Local de Castelló, así como los bomberos, la Policía Autonómica o el Museo de Historia Militar de Castellón, que se puede seguir visitando siguiendo todas las medidas de seguridad impuestas para frenar la pandemia del coronavirus.

Volviendo al famoso BMR, José Miguel Alonso confirma que los castellonenses pueden estar tranquilos al respecto: “No tiene la metralleta y es un vehículo de los años 80 que se ha restaurado con mucho esfuerzo por esta asociación privada que se nutre de donaciones privadas, con la colaboración de la Subdelegación de Defensa y el Ejército de Tierra, que nos han asesorado en temas mecánicos. Está inutilizado porque así es obligatorio para poder exponerlo en un museo”. Lo que está claro es que coincidiendo con la exposición que recuerda al Regimiento Tetuán-14 era “la ocasión perfecta” para lucir de un blindado que acabará en el Museo Militar de Castellón para el disfrute de los visitantes.