Los inmigrantes pisan el acelerador y cada día abren dos nuevos negocios en Castellón

El trabajo autónomo está rodeado de tópicos. Hay uno que dice que no hay peor jefe que uno mismo. Otro apunta que quienes trabajan por cuenta propia no tienen horario, ni vacaciones. O el más terrible de todos, que nunca se ponen enfermos. Serán verdad o no, la realidad en Castellón es que durante este año el colectivo vuelve a crecer con fuerza. Y esos números positivos se deben, sobre todo, al auge de los emprendedores inmigrantes, que baten récords en la provincia.

Las estadísticas del Ministerio de Empleo son incontestables. En los seis primeros meses de este año, el autoempleo ha aumentado en Castellón un 2,4%, de los 40.737 de diciembre del 2018 a los 41.725 del pasado junio. El dato, no obstante, se queda corto cuando se mide su evolución entre la población extranjera: en estos momentos cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 4.697 foráneos, un 7,8% más que a finales del año pasado, cuando eran 4.359. O lo que es lo mismo: en tan solo seis meses se han dado de alta en la provincia 336 autónomos extranjeros. 56 al mes. Dos al día.

En Castellón han sido 338 los autónomos extranjeros que se han incorporado al mercado laboral en el último año y han abierto su propio negocio y en el conjunto de la Comunitat la cifra asciende a 2.860. «A nivel nacional, el número de autónomos extranjeros aumentó en 16.842, un dato que pone de manifiesto la necesidad de destacar el importante papel que juega este colectivo en la generación y recuperación del empleo autónomo», explican desde la asociación ATA. «Son personas tremendamente emprendedoras y para las que el autoempleo se ha convertido, en este último año, en una fórmula muy eficaz para incorporarse al mercado laboral», añaden.

Las palabras extranjero y emprendimiento caminan cada vez más unidas en la provincia y eso se nota en el peso que ya tienen los inmigrantes en el conjunto del colectivo de los profesionales que trabajan por cuenta propia. Hoy, los extranjeros ya representan el 11,2% de los autónomos, prácticamente el doble que hace cinco años. Y otro apunte más: en Castellón ya hay más inmigrantes autónomos que antes de la crisis. Los casi 4.700 de ahora suponen un 40% más que durante el mes de junio del 2007, cuando la cifra era de 3.351.

Más inmigrantes son sus propios jefes y el peso del colectivo en el mercado laboral de Castellón también ha aumentado. Los afiliados foráneos a la Seguridad Social ya son 32.979. Más empleo y, por lo tanto, más inmigración. En 2018 llegaron 5.991 personas procedentes de otros países, un 36% más que un año antes.