El instituto Caminàs impulsa la FP dual con las gestorías de Castelló

El instituto Caminàs de Castelló quiere impulsar la Formación Profesional dual encaminada a que asesorías y gestorías colaboren para acoger y preparar a los alumnos del grado Superior de Administración y Finanzas. La presentación de esta iniciativa se desarrollará este martes, a las 19.00 horas, y al acto están invitados cerca de 25 de estos negocios de la ciudad y colegios profesionales.

El centro tiene en torno a 200 alumnos de Administración y Finanzas en turnos diurno, vespertino, nocturno y semipresencial.

Gestorías y asesorías de Castelló han colaborado durante más de 30 años en las prácticas del alumnado. Este proyecto plantea dar un paso más con la FP dual. Sabiendo que son pequeñas y medianas empresas (pymes) y que tienen limitaciones en la formación teórica, el instituto ha diseñado una distribución donde la formación teórica sería impartida al 100% en el centro educativo y la empresa se ocuparía de la preparación práctica.

Esta distribución permitiría dar respuesta a la necesidad del alumnado de recibir formación complementaria práctica. Así, el personal de las pymes participaría en dicha formación, ya que existen procedimientos telemáticos sobre contenidos curriculares que el propio IES no puede impartir al no tener acceso a los mismos. Además, ello posibilitaría que el personal de las firmas pueda formar al alumnado en base a sus necesidades.

El IES Caminàs pondrá a disposición de las entidades colaboradoras el aula polivalente para que las propias entidades que no dispongan de instalaciones puedan formar a sus trabajadores.

El jefe de departamento de Administración y Finanzas, Vicente Arnau, señaló que de las 2.000 horas de formación que se contemplan en el título alrededor de 800 serían de prácticas en estas pequeñas y medianas empresas. Las 1.200 horas restantes de teoría se darían en el instituto.

El objetivo sería activarlo en junio y julio del año que viene para los alumnos del primer curso; y de marzo a julio del 2021 para los del segundo curso.