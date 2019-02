Los institutos ven insostenible la huelga de limpieza si se prolonga

Profesores y alumnos de los 23 institutos de Secundaria de Castellón, afectados por la huelga indefinida de limpieza, al igual que la sede de la Seguridad Social, viven una situación complicada, tras dos jornadas con solo los servicios mínimos: limpiar baños a diario y vaciar papeleras cada dos. Las trabajadoras reclaman a Limpiezas Raspeig y Netalia el cobro de la paga de julio y nóminas de diciembre, enero y lo que va de febrero. Desde el IES Llombai de Burriana fuentes docentes manifestaron que «si esto dura muchos días, no sé qué vamos a hacer». «Las papeleras se llenan y el patio no se limpia cada día. Tenemos a unos mil estudiantes, y además, la Escuela Oficial de Idiomas por las tardes», añadieron. En Vila-real, la directora del IES Broch i Llop, Lucía Adsuara, relató que «tras una reunión, los tutores instaron a los estudiantes a ser cuidadosos y no ensuciar, que dejen la clase limpia, que no tiren los envoltorios de bocadillos en el centro, etc».

Adsuara apuntó que la limpieza de baños (cubiertos por los servicios mínimos) y de restos orgánicos de los bocadillos son claves. «Si se alarga mucho, será un caos. Resistiremos como mucho dos o tres semanas», reseñó. En la Vall d’Uixó, el IES Benigasló informó a la comunidad educativa de la huelga «a la espera de que se solucione lo antes posible».

ÉXITO / El sindicato CCOO-PV indicó que, pese a las presiones, el seguimiento de los paros supera el 90%. Con salarios de 600 euros al mes, a muchos se les deben 2.000 euros». «Conselleria transfirió 700.000 euros a la empresa el viernes. Puede pagar toda la deuda pero solo saldó el lunes parte con un centro de la Vall d’Uixó. Quiere dividir», dijo Isabel Medina, de CCOO Castellón.