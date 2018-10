Javier Pérez Alarcón: De la UJI, a 'El cuento de la criada'

“La Universitat Jaume I es una de las mejores de España en algunas carreras, entre ellas en el Grado en Traducción y Interpretación, que cursé yo”. Lo dice Javier Pérez Alarcón y habla con conocimiento de causa, pues tres días después de concluir sus estudios en Castellón comenzó a trabajar y desde entonces no ha parado. A sus 28 años ha traducido ya más de 100 obras entre las que se incluyen películas como Musa, El justiciero o Noche de venganza, así como series como Día a día, Britannia, Star Trek: The Animated Series, Manhunt: Unabomber, Kidding o El cuento de la criada, que le ha valido el premio a la Mejor Traducción para Doblaje de Obra Estrenada en TV, DVD o plataforma en línea en los VI Premios de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE).

-¿Cómo ha recibido este reconocimiento?

-Muy contento porque no creía que fuera a ganar. El nivel era muy alto, pero al final el premio me hace especial ilusión porque lo dan los compañeros de profesión. Que en tu gremio te valoren es una doble alegría.

-¿Cuál es la felicitación con la que se queda?

-Todas me las guardo para siempre, pero en la gala recuerdo que se acercaron Ana María Simón, la directora de doblaje de los Simpson, y Sara Vivas, que da voz a Bart Simpson, y fue muy especial porque son voces con las que he crecido. Ahora que en las redes sociales todo parece crispación, son de agradecer esas muestras sinceras de afecto.

-¿En qué proyectos andas ahora metido? ¿Cuándo saldrá la tercera temporada de El cuento de la criada?

-Tengo contrato de confidencialidad, así que poco puedo decir, pero sí que he acabado ahora Kidding, de Jim Carrey, y la recomiendo muchísimo. Cuando vi el tráiler ya me encantó y cuando me lo ofrecieron no pude decir que no. Sobre la nueva temporada de El cuento de la criada, no tengo mucha más información de la que puede tener mi vecino del quinto. Sé que está contratada una tercera temporada e imagino que saldrá para abril, como las dos anteriores, pero es una elucubración mía.

-¿Qué dirías a quienes abominan del doblaje y enarbolan banderas para ver los productos audiovisuales en versión original?

-Es curioso porque se centran en los productos en inglés, cuando hay muchos más idiomas. No lo dicen nunca del ruso o del francés… Creo que se pueden ver las series y películas en versión original o dobladas, pero no hay que ser pesados. La versión original está hoy al alcance de cualquiera y parece que todos apuestan por ello, pero después ves las estadísticas oficiales y, por ejemplo, Stranger Things, fue seguida en la versión doblada por un 79% de los usuarios de Netflix. Se dice que se pierde la interpretación vocal original, y eso nadie lo niega, pero las series tampoco se hicieron para meterles letras debajo y taparle la fotografía. Ponte una película de Woody Allen con subtítulos, hay que acortar diálogos, se chafan los personajes… Cada uno es libre, pero veo mucho postureo. Ni quienes la ven doblada son paletos, ni quienes la ven en versión original son pedantes.

-Después, el doblaje español tiene muy buena fama. ¿Merecida?

-Por supuesto. Ya no es que se doble bien, sino que hay una gran cantera. Para esto no sirve cualquiera. No se trata de leer frases, sino de interpretar. Tenemos actores de doblaje de primer nivel.

-¿Es posible que ese nivel haya bajado con la irrupción de las series ante el creciente volumen de trabajo?

-No tiene por qué. Como en cualquier trabajo, depende del presupuesto y del tiempo que te den para ejecutar un proyecto.

-¿Cuánto tarda en traducir un capítulo de una hora?

-Depende. En El cuento de la criada, por ejemplo, no hay mucho diálogo, pero está repleto de referencias bíblicas y es un texto que hay que trabajar. Normalmente, la primera traducción te lleva una jornada completa de trabajo, y después vienen ya las revisiones.

-¿Interviene en alguna fase más del doblaje o solo en la traducción?

-Alguna vez me han llamado desde la sala de doblaje para colaborar en algún texto… Depende de lo que pida el cliente, pero estrictamente mi trabajo se centra en el texto.

-Como alumno de la UJi, si tuviera que traducir alguna serie sobre Castellón, ¿sobre qué tema le gustaría que tratara?

-Estaría bien una serie de Ripollés o de las gaiatas. También me gustaría del aeropuerto en plan House of Cards, con todos los pasos previos que se gestaron hasta su apertura.

-¿Viene mucho por Castellón?

-Vivo en València y voy siempre que puedo porque tengo allí amigos de la carrera y además suelo ir a la UJI para colaborar en todo lo que me piden. El problema es que no conduzco y muchas veces se tarda lo mismo en tren desde València hasta Madrid que hasta Castellón, así que voy menos de lo que me gustaría.

La foto superior de Javier Pérez Alarcón es de Guillermo Parra