Jordi Gómez, el castellonense por el que apuestan firmas como General Electric o Airbus

Jordi Goméz es un castellonense que desarrolla, en varios proyectos, un Software de Simulación en Tiempo Real llamado 'Miura Simulation', por el cual ha conseguido que grandes marcas como Airbus France y General Electric se hayan interesado en él. “La compañía aérea francesa se interesó en nuestro proyecto, mientras que para la empresa estadounidense tuvimos que mostrarle nuestra idea”, explica.

No obstante, Jordi Gómez cuenta que no está solo en la puesta en marcha de este proyecto, ya que cuenta con dos compañeros (Jose Vicente Aguado y Domenico Borzacchiello). El castellonense afirma que lleva nueve años en Castelló y que “se siente muy a gusto aquí”, ya que comenzó trabajando en el sector de la cerámica. Aunque continúa viviendo en la capital de la Plana, él tuvo que salir a Francia porque en el país vecino tenían el apoyo que no contaban en España. “En Francia han apostado mucho más por la innovación que en nuestro país”, explica Gómez.

Durante un año largo estuvieron trabajando en esta idea, la cual comenzó gracias al estudio de un doctorado que realizaron sus dos compañeros de viaje, Aguado y Borzacchiello, en la Universidad de Nantes.

El interés de grandes compañías relacionadas con la aeronáutica y del sector automovilístico viene motivado porque esta tecnología no existe en otro lugar del mundo. “Con este software, podemos calcular en tiempo real cuál es la manera más eficiente de realizar un proceso de producción con el menor coste económico posible”, relata Gómez. Por ello, con esta nueva técnica, las empresas que la utilizan pueden saber cómo va a ser una pieza antes de ser producida, por lo que pueden saber, al instante, cuál es la mejor técnica para elaborar una parte de un avión.

Normalmente suelen trabajar en el campo de la aeronáutica, por lo que las piezas que suelen desarrollar están destinadas a los aviones. Por tanto, aunque ya hayan trabajado para la compañía aérea Airbus France, también tienen proyectos preparados para el año 2021. Para la empresa Stelia Aerospace están desarrollando el fuselaje de un avión, mientras que para la entidad CFAN están fabricando, de la manera más rentable, las palas de la turbina.