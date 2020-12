José Martí: «La mejora de la conectividad en el interior de Castellón es uno de nuestros caballos de batalla»

Este martes la Diputación de Castellón, encabezada por su presidente, José Martí, aprobó los presupuestos para el 2021. Una planificación económica enfocada a la reactivación de la provincia tras la crisis del coronavirus, como así anuncia en su nombre, pero también a abordar otros retos para el desarrollo del territorio como la despoblación, la mejora de la conectividad en el interior o la recuperación del turismo.



Los presupuestos de la Diputación para el 2021 están considerados como los de la reconstrucción de la provincia tras el covid-19. ¿Podrá conseguirse este objetivo en solo un año?

En absoluto. Aún no sabemos lo que puede durar la pandemia, todavía estamos en una crisis sanitaria que no hemos superado. La crisis económica y social será duradera. Los fondos de reconstrucción europeos pueden ser un gran instrumento de recuperación. No podemos salir de esta crisis como salimos de la de 2008. Parece que Europa lo ha entendido y nosotros desde las administraciones públicas también. La Diputación va a estar ahí el tiempo que haga falta.



¿Cuáles son las necesidades más urgentes para los próximos meses en la institución provincial?

Reactivar Castellón. Ese es nuestro objetivo. Hemos hecho un presupuesto excepcional, expansivo, municipalista y social. Lo urgente ahora es su gestión. Nos volcaremos en ello, pero no es solo para volver donde estábamos, sino para ejercer de palanca de cambio, para mejorar, con más inversión empresarial, cultural, en bienestar social y para hacer nuestro entorno más sostenible.

¿Qué propósitos de su acción de gobierno han tenido que quedar aparcados para hacer frente a la situación de la pandemia?

La concertación. En nuestro nuevo modelo de Diputación, pasar de la cultura de la subvención a una nueva cultura de la concertación, es clave. La Diputación no es un padre benefactor que sabe lo que le conviene a sus hijos menores que son los ayuntamientos.

Todos somos administración local y desde la igualdad y la mayoría de edad, la Diputación concierta sus acciones con los ayuntamientos poniendo a su disposición los recursos de que dispone. Es un gran cambio de modelo que vamos introduciendo en nuestra gestión, pero que hemos tenido que ralentizar por el covid.

La anterior crisis estuvo marcada por el control del gasto en las administraciones públicas. ¿En qué situación quedan las finanzas de la Diputación tras los efectos del coronavirus?

Por ahora tenemos una buena situación económica. La decisión del Congreso de los Diputados del 20 de octubre del 2020 dejando en suspenso las reglas fiscales, posibilita superar el plan económico financiero en el que estábamos y permite utilizar remanentes. Esto nos da un desahogo económico que hay que gestionar con prudencia pero que permite un presupuesto potente de 168,3 millones, con un aumento del 13%.

El 2021 se llega al ecuador del mandato de la Diputación. ¿Cómo es la convivencia en la coalición de gobierno con Compromís?

Muy buena. Hay un diálogo constante y fluido con nuestros socios y el pacto de gobierno funciona a la perfección.

El riesgo de despoblación afecta a 86 de los 135 municipios de Castellón. ¿Cuáles son las próximas medidas de la Diputación para afrontar el reto demográfico?

La lucha contra la despoblación es prioritaria en nuestra gestión y está recogida de manera transversal en gran parte de nuestras medidas de gobierno, desde bienestar social hasta carreteras; desde las políticas del agua hasta las de energía o innovación.

Desgraciadamente ha sido con motivo de la pandemia, pero nuestros pueblos están viviendo una revitalización que nosotros queremos aprovechar. Un aspecto esencial va a ser la lucha contra la brecha digital. La mejora de la conectividad en el interior será uno de nuestros caballos de batalla.

Históricamente ha habido fricciones con los municipios de mayor tamaño, que también han querido su ración de dinero público de la Diputación. ¿Se ha establecido ya un modelo estable para que todos sientan un trato justo?

Creo que sí. El equilibrio entre el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, que por primera vez hemos doblado y beneficia a los pueblos grandes, y el Plan 135, que supone una discriminación positiva para los pequeños, son la vía para superar las fricciones.

Una de las ideas que ha defendido en diferentes ocasiones es la de dotar a los ayuntamientos de más capacidad de decisión sobre las ayudas de la Diputación. ¿Cómo lo está poniendo en práctica?

Por ejemplo, abriendo el Plan 135 para que el ayuntamiento decida lo que dedica a inversión y lo que destina a gasto corriente, posibilitando que en las ayudas de bienestar social sea el municipio también quien escoja a qué dedica los fondos: a taxi rural, unidad de conciliación familiar o lucha contra la despoblación. Son solo algunos ejemplos de esta mayor capacidad de decisión.

La oposición reprocha «falta de liderazgo» al actual equipo de gobierno. ¿Están defendiendo los intereses de la provincia frente a Valencia y Madrid?

La oposición es oposición y algo tiene que decir. Sus alcaldes están muy contentos con el carácter fuertemente municipalista de nuestra gestión. Los intereses de la provincia se defienden desde la cooperación y el trabajo conjunto con las otras administraciones. Ni somos un virreinato, ni somos contrapoder.

También le reprocha en diferentes ocasiones que el Hospital Provincial es fuente de noticias negativas. ¿Cuál es la hoja de ruta y qué cambios se esperan en 2021?

Hacer demagogia con la sanidad y con el Hospital Provincial es un gran error. Una de mis grandes sorpresas como presidente ha sido el Hospital Provincial. Sus pacientes lo saben, pero quizá la gran mayoría de castellonenses desconocen la altísima calidad de los recursos técnicos y humanos de que dispone el Provincial sobre todo para el tratamiento oncológico, pero también para otras patologías. He quedado maravillado.

Y además, ahora, desde la fundación del centro vamos a impulsar con todas nuestras fuerzas un instituto de investigación sanitaria. La UJI está con nosotros ,y aprovecho para darle las gracias a la rectora, Eva Alcón, y los otros centros hospitalarios también. Con el refuerzo de empresas y ayuntamientos vamos a llevar adelante un proyecto emblemático para nuestra tierra.

La palabra consenso es una de las más mencionadas por los políticos. ¿Cómo se cumple en la institución que usted lidera?

Trabajando día a día. Nuestro portavoz, Santi Pérez, y el resto de diputados y diputadas me ayudan en el empeño. Lamento mucho que el PP votara en contra del presupuesto. El portavoz del PP, y sin embargo amigo, Vicent Sales, puede confirmar que intentamos llegar a un acuerdo hasta el último minuto. Dialogando lo conseguimos con Ciudadanos, pero dialogando no lo conseguimos con el Partido Popular.

Creo sinceramente que su voto debía haber sido la abstención, porque es un gran presupuesto para un momento histórico y excepcional y, porque incluye muchas medidas con las que sus alcaldes y alcaldesas están plenamente de acuerdo. Ahora más que nunca la ciudadanía pide unidad, consenso y diálogo. Si no es ahora, ¿cuándo?

Usted ha manifestado que quiere gestionar parte de los fondos europeos puestos a disposición de las administraciones españolas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. ¿Qué actuaciones pretende impulsar con ellos?

Tenemos muchos proyectos. La conectividad es esencial, queremos que nuestros pueblos de interior tengan fibra óptica, no sólo para entretener sino para emprender. También queremos impulsar el proyecto Castellón Territorio Inteligente, las smartvillages.

Además, vamos a trabajar en el desarrollo del Plan Director del Agua con las desaladoras, proyectos de bienestar social, de recuperación del patrimonio, de diversificación del turismo en nuestros municipios. Hay muchos proyectos que desarrollar y los fondos europeos van a ser una inmejorable ocasión.

¿Qué puede hacer la institución que preside para mejorar un turismo tocado por la crisis?

Podemos hacer muchas cosas y el Patronato de Turismo las está haciendo. Virginia Martí, nuestra diputada, está realizando una magnífica labor. Desde el primer minuto ha estado dialogando en mesas de trabajo con el sector y con los municipios. Hemos sido la única Diputación de la Comunitat Valenciana que ha doblado las ayudas de la Generalitat a los municipios turísticos. Vamos a promocionar y aumentar las ayudas a las empresas de Ruta del Sabor. El turismo es fuente de riqueza y de vida en la provincia y lo tenemos muy presente en las cuentas del 2021.

La industria aguanta mejor el tipo en este año de complicaciones, pero tiene ante sí el reto de la transición ecológica. ¿Tiene miedo a que las obligaciones de rebajar emisiones deriven en una pérdida de puestos de trabajo?

Muchos estudiosos, con estadísticas en la mano, hablan de que los puestos de trabajo que por un lado se pierden, por otro se crean. Pero hay que tener muy presente que el recurso fundamental ante la cuarta revolución industrial no es la tierra, ni la industria, ni la tecnología: es el conocimiento. La formación es fundamental.

Usted llegó a presidir la Diputación sin tener un peso relevante en la estructura del PSPV. En el 2021 se esperan los congresos de País y los provinciales. ¿Tiene la intención de tener mayor protagonismo en la vida del partido?

He sido vicesecretario general del PSPV de la provincia desde que pasamos de la estructura comarcal a la provincial. Lo fui con Francesc Colomer y lo soy con Ernest Blanch. Estoy muy bien donde estoy y trabajo muy a gusto y cómodo con mi secretario general.

Por último. Usted siempre aprovecha cualquier intervención para recordar sus tiempos de profesor de filosofía. ¿Qué autor o cita puede recomendar como guía para afrontar el 2021?

Pues, por ejemplo, Spinoza. Un filósofo racionalista del siglo XVII de ascendencia sefardí. Preludia la modernidad y es verdaderamente grande. Decía: «Lo que más conviene a un ser humano es otro ser humano». Puede ser un buen mensaje para estas navidades raras y especiales que nos esperan. Y aprovecho para desear una Feliz Navidad y Mejor Año 2021 a todos y todas las castellonenses.