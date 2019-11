«La ciudad de Castelló tiene un alto grado de seguridad»

Miguel Domingo Palomo es el nuevo comisario principal y próximo comisario principal jefe de la Policía Local de Castelló tras la marcha, a finales de año, de José Luis Carque a Palma de Mallorca como máximo responsable policial en la isla balear.

Nació en Mirambel (Teruel) hace 62 años y vive en Castelló desde hace 50. Licenciado en Derecho y Graduado en Seguridad y Ciencias Policiales por la Universitat Jaume I (UJI), está casado y tiene dos hijos. El nuevo responsable de este cuerpo municipal pertenece al mismo desde hace 38 años y, con este nuevo nombramiento, ha ocupado todas las categorías existentes en la Policía Local de Castelló, desde su ingreso en marzo de 1981.

--¿Cómo asume usted su próxima responsabilidad como comisario principal jefe de la Policía Local de la capital?

–Si esta situación se produce, la asumiré con gran responsabilidad y con mayor dedicación si cabe, como siempre he venido haciendo en todas las categorías profesionales en las que he prestado servicio.

--¿Cuáles serán sus principales proyectos en este nuevo cargo?

--La reestructuración de la cúpula de dirección del Cuerpo de la Policía Local, con nuevas y mayores responsabilidades a mandos intermedios; la descentralización de algunos servicios que desde la Policía Local se presta en la subsede de la Policía Local en el distrito del Grau y, a largo plazo, la presencia policial en todas las tenencias de alcaldía de la ciudad.

--¿Cómo definiría el trabajo de José Luis Carque, que próximamente se incorporará a la Policía Local de Palma de Mallorca?

–Yo lo considero un profesional excelente, un trabajador incansable y ha logrado situar a la Policía Local de Castelló como referente no solo a nivel nacional, sino también en la esfera internacional por su buen hacer y por las ideas y proyectos puestos en marcha.

--Centrándonos ahora en su actual función como comisario principal, ¿qué supone para usted acceder a este cargo, uno de los de mayor responsabilidad dentro de la Policía Local?

--Sin duda, es una enorme satisfacción para mi. A nivel profesional ocupar la máxima categoría supone la culminación de la carrera profesional que, en su día, decidí llevar a cabo con mi presentación a las oposiciones de agente de la Policía Local. Y, en la parte personal, la dedicación exclusiva a mi trabajo me ha permitido alcanzar el mayor grado en la escala de la Policía Local.

--¿Podemos decir que Castelló es una ciudad segura?

--Desde luego. Solo basta conocer los datos estadísticos que publica el Ministerio del Interior al respecto y su comparativa con otras ciudades para ver que la ciudad de Castelló tiene un alto grado de seguridad pública. Otra cosa distinta es el nivel de percepción de la seguridad que pueden tener los vecinos y las personas que visitan la ciudad ya que la seguridad ciudadana siempre es una cuestión subjetiva y de sensaciones que en ocasiones difiere de lo que reflejan los datos estadísticos. Para la Policía Local es un reto que la ciudadanía siempre tenga la sensación de que Castelló es una ciudad tranquila y segura.

--¿Cuáles son ahora, y a corto plazo, sus principales objetivos que tiene previsto ejecutar en el seno de este Cuerpo policial castellonense?

--Los principales objetivos a corto plazo son básicamente dos. Por un lado, que lo antes posible la plantilla vuelva a estar completa, es decir, que vuelva a haber 291 funcionarios de Policía y 45 Agentes de Movilidad Urbana con personal funcionario de carrera (lo que redundará en prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos). Este es un objetivo a lograr a corto plazo porque ya se han convocado 52 plazas de agentes de policía y cuatro de inspectores. Por otro lado, el otro objetivo a corto plazo será incrementar, más si cabe, la relación con todos los entes locales que de una manera u otra demandan un servicio a prestar por la Policía Local, en todos los aspectos, cultural, deportivo, festivo, etc., sin dejar a un lado los propios servicios que de forma individual demanda la ciudadanía, por ejemplo desde la persona que a través del CIMSE 092 solicita que le ayuden a levantar a un familiar que se caído de la cama y no puede levantarlo, al caso de un vecino que denuncia un robo con violencia o una violencia de género.

--¿Cuáles son los delitos más habituales que se dan en la capital de la Plana hoy en día?

--Desde la Policía Local hablar de los delitos más habituales creo que no es lo más apropiado, ya que en este aspecto tengo que decir que la averiguación e investigación de los delitos en general no corresponde a este cuerpo. En la parcela que nos afecta por ser nuestra competencia, a los delitos contra la seguridad vial (conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, carecer de permiso de conducir, accidentes de tráfico etc.) dedicamos verdaderos esfuerzos tanto en efectivos personales, como en medios materiales para que estos delitos no se produzcan y en el caso de tener conocimiento de la comisión de un ilícito contra la seguridad vial, iniciar las correspondientes diligencias penales para su persecución inmediata.

--¿Qué mejoras prevé implementar para que Castelló mejore, aún más, en seguridad?

--Hay que actuar desde la Policía Local en el campo de la seguridad subjetiva, es decir, en la seguridad desde el punto de vista perceptivo que tiene la ciudadanía de la misma. Y esto pasa, sin ningún género de dudas, en una mayor presencia policial en todos los ámbitos de la sociedad de Castelló. Por ejemplo, desde las charlas de los agentes de educación vial a alumnos de educación primaria y secundaria, a una mayor presencia de policías en las reuniones de las asociaciones de vecinos y hasta en los propios controles de alcoholemia que se realizan casi a diario en la ciudad con el fin de evitar accidentes.

--Hablemos del equipo humano policial. ¿Cree usted que hace falta un incremento de la plantilla de la Policía Local que presta servicio en Castelló en la actualidad?

--Desde luego que hace falta un incremento de efectivos policiales pero, como decía antes, se han convocado más de medio centenar de plazas de agentes para solventarlo. Hay que tener en cuenta que la entrada en vigor del decreto de Gobierno que aprobó la jubilación anticipada de los policías locales ha provocado varias vacantes en la plantilla. En la actualidad, nos encontramos inmersos en varios procesos selectivos para cubrir estas jubilaciones y en un periodo de tiempo, más o menos corto, se logrará volver a las cifras de la plantilla de hace unos años que permitirán una implantación efectiva en cuanto a personal se refiere de la Policía de Proximidad. Todo ello, sin dejar de lado el incremento de las patrullas dedicadas a la vigilancia de tráfico.