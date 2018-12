«La Constitución fue posible gracias al consenso, concordia y la generosidad»

Retirado de la vida pública en el Palasiet y sus extraordinarias vistas al mar, a modo del gaullista Colombey-deux-Eglises, Joaquín Farnós Gauchía, quien fue senador constituye de UCD por la provincia de Castellón en 1978, evoca aquellos días convulsos, pero llenos de esperanza e ilusión ante la que iba a ser octava Constitución Española desde las Cortes de Cádiz. Su verbo es fluido y ordenado y, a sus 83 años, recuerda perfectamente momentos, instantes, sensaciones, acuerdos y desacuerdos de unos días frenéticos que forman parte de la Historia de España. Aporta, incluso, datos desconocidos que ahora se saben, «como un borrador de Constitución que ya tenían preparado Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda y el rey Juan Carlos y con el que se encontraron los ponentes», o el anuncio previo realizado por el que sería ministro adjunto para las Regiones Manuel Clavero Arévalo en El Puig, unos días antes del referéndum, de que iban a instaurarse las autonomías. Cuestiona algunos aspectos de la Carta Magna todavía en vigor, «como el título VIII, con lo de las nacionalidades y regiones, y que han dado fuelle a los separatismos», pero resalta ese espíritu de consenso y concordia que rodeó su elaboración. Rechaza, eso sí, la profesionalización actual de la política.

--¿Cómo fueron aquellos días?

--Primero hay que decir que los ponentes constitucionales ya se encontraron con un borrador que tenían preparado el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, y algunos aspectos importantes de la Constitución estaban ya decididos. No obstante, los ponentes tuvieron que batallar mucho en sesiones que se prolongaban hasta las tres de la mañana en el restaurante Zalacaín de Madrid. La transición fue difícil y hay que destacar, sobre todo, la ley de Reforma Política de Suárez, que dio paso a la libertad, tras la dictadura, frente al continuísmo que pregonaba Arias Navarro, quien hablaba de asociaciones políticas y no de partidos políticos, el llamado espíritu del 12 de febrero. Fueron momentos muy emocionantes e intensos. Con el protagonismo directo de Adolfo Suárez y el Rey.

--Una Constitución que sale fruto del consenso, ¿no?

--Sí. El consenso fue fundamental, aunque para alcanzarlo se tuvieron que superar grandes dificultades. EL PSOE quería un gobierno de concentración nacional que diera paso a la República. Un PSOE que también tuvo reparos en firmar los llamados Pactos de la Moncoloa, siendo ministro de Economía Enrique Fuentes Quintana. Pero, al final, primó la generosidad de todos y se pudo hacer la Constitución de la concordia.

-Usted no era ponente, pero colaboró mucho con la comisión Constitucional y realizó muchas aportaciones al texto.

--Sí. Yo tengo dos aportaciones que modificaron los textos originales. Una cuando se decía que los españoles tenemos derecho a la salud, y yo propuse que «los españoles tenemos derecho a la protección de la salud». La otra, la que se refiere a que «el Estado garantice el derecho de los padres de decidir el colegio de sus hijos». Pero, además, yo siempre defendí que en la Constitución apareciese la provincia como división territorial, frente a los planteamientos de la Minoría Catalana que hablaba de comarcas, un tema en el que hubo mucho debate interno, y la defensa de las diputaciones como órganos con fuerza y con independencia política.

-Usted siempre fue crítico con el Título VIII de la Constitución, el de la organización territorial.

--La cuestión territorial, 40 años después, se ha puesto en evidencia. Veáse el ejemplo de Cataluña. No podía haber café para todos. No se podía hablar de nacionalidades y regiones. Fue un gran error. Cuando Cataluña reclama la independencia no recuerda que su relación con España siempre ha sido por motivos económicos. De entrada, en el franquismo a Cataluña se le trató de forma exquisita. Todo el dinero del Estado ha ido y va para Cataluña. El estado autonómico que se contempla en la Constitución no se ha solucionado bien. Un título VIII de la Carta Magna que ha ido dando fuerza a los separatismos. Romper España es inconstitucional. Unas autonomías que no han respetado para nada la solidaridad territorial.

--Conocida es su opinión en contra de las autonomías. ¿Las suprimiría actualmente?

-Sí. Son un despilfarro y lo único que han hecho ha sido aumentar los funcionarios. Duplicar burocratización y no atender las necesidades de los habitantes. Alberto Fabra cerró Canal 9, una decisión acertada y lo primero que hace el nuevo gobierno autonómico es abrir una nueva televisión autonómica, que vale mucho dinero.

--¿Es necesaria la reforma de la Constitución, 40 años después?

-Por supuesto. Pero, ahora no sería el momento adecuado porque el primer debate que se plantearía sería monarquía o república. Si estamos bien con la monarquía, ¿para qué cambiar?. La monarquía española ha dado un buen ejemplo en la evolución de la democracia en España. No es hora de cambiar de sistema de Estado. Se pueden enmendar algunos aspectos de la Constitución, pero no entrar en reformas.

--Siempre ha mostrado su oposición a la profesionalización de la política. ¿Por qué?

--Tenemos una clase política que mira más por los intereses particulares que por los intereses generales. Se ha pasado de la democracia a la partitocracia. Los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación y enchufismo para su gente. Durante mi carrera política yo nunca dejé de ser médico.