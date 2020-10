«La pandemia no ha hecho mella y tenemos más licencias de caza»

A un día de que arranque la campaña, el presidente de la Federación de Caza de la provincia de Castellón, Pablo Molina, cree que este año la temporada será buena para la caza del tordo y también para la perdiz. Además, señala que el covid no ha hecho mella en la actividad cinegética, con más de 11.400 licencias federativas.



¿Cómo se presenta la temporada de caza? ¿Hay mejores o peores perspectivas que hace un año?

--El hecho en sí de poder salir a cazar tal cual está la situación actual ya es algo positivo. En cuanto a la caza mayor el confinamiento no ha hecho más que demostrar que estas especies van a más.

La perdiz, la reina de la caza menor, ha criado bien esta primavera debido a las lluvias, y el conejo está repartido irregularmente por la provincia, teniendo zonas de sobrepoblación y otras en las que cuesta verlos. La gran incógnita es el tordo, aunque creemos que esta temporada será buena por la gran producción de oliva que hay este año en nuestra provincia, un alimento que atrae a esta ave migratoria.



¿Cuáles son las principales especies que se cazan por estas fechas en la provincia?

--La abierta es el momento que el aficionado a la caza de Castellón menor espera durante todo el año. Y ese aficionado a la caza menor sale a disfrutar del campo y de sus perros. En la abierta de la temporada general, lo principal a destacar es que se permite la caza de perdiz, la reina de la caza menor; el conejo y zorzal.



¿Hay superpoblación de algunas especies y en qué zonas?

Hablando de caza menor en este momento tenemos sobrepoblación de conejo en algunas localidades de la Plana Baja, Plana Alta y el Baix Maestrat. Por otro lado, el jabalí también resulta una problemática en algunas zonas, como en el Desert de les Palmes, donde la administración demanda batidas a los cazadores en un intento de reducir su población.



¿Las licencias federativas de caza van al alza en la provincia de Castellón o a la baja?

--A fecha de hoy, tenemos 20 federativas más que hace un año. En estos momentos la Delegación de Caza de Castellón cuenta con 11.400 cazadores federados. Esto es una buena señal, con los tiempos que corren, el covid no ha hecho mella en nuestra actividad.



¿No ha hecho mella?

El covid no nos ha afectado y se ha mantenido el mismo número de licencias federativas que el año pasado. Los cazadores tenemos ganas de salir al campo, pero hay que ir con más precaución si se está con más gente.



¿Es muy alto el coste de la afición?

--Es como todo, depende de lo que quiera gastarse cada uno. El seguro de mayor cobertura que es el más utilizado en Castellón cuesta 61,75€ . En cuanto a armas y municiones las hay para todos los bolsillos. Ya lo dice el dicho: cuanto más azúcar más dulce.



¿Ha habido un incremento de las plagas durante el confinamiento? ¿Por qué?

--Más que un incremento, lo que se ha producido es una mayor movilidad de algunas especies cinegéticas debido a la falta de movimiento en el campo, el confinamiento provocó un aumento de los daños a la agricultura y de la siniestralidad en el tráfico.



Recientemente en un artículo de opinión alertaba de los riesgos que supone hacer caso omiso de las señales de advertencia cuando se está haciendo una batida, ¿cuál es el problema?

--Cuando se hace una carrera de montaña tanto de bicis, como andando, a nadie se le ocurre interrumpir esa actividad. ¿Por qué cuando estamos realizando una batida algunas personas no actúan igual y no respetan en absoluto nuestra actividad?



También hacía un llamamiento a la concienciación sobre la función social. ¿En qué sentido?

--Cuando se hace una batida no solo estamos realizando una actividad cinegética, sino que también estamos haciendo una labor social ayudando a los agricultores a minimizar los daños en sus plantaciones y a disminuir los accidentes de tráfico que producen los jabalís en nuestra provincia.



¿Cuántos cotos de caza hay en la provincia de Castellón? ¿Qué requisitos tienen?

- En la actualidad existen 192 cotos. En cuanto a los requisitos que debe cumplir un club, los PTOC (Plan Técnico de Ordenación Cinegética) son los que marcan las mejoras a realizar en el acotado. Aquí hay que destacar la ayuda que los clubs reciben por parte de la Diputación de Castellón, que creó en 2018 una línea de subvenciones para este objetivo.



Durante el confinamiento la caza estuvo limitada, ¿teme que puedan volverse a repetir restricciones? ¿Qué mensaje lanzaría?

--Esperemos que esto no se vuelva a repetir, no el no cazar, sino vernos en otra situación como la que ha provocado la pandemia del covid. Por lo tanto, el mensaje que queremos trasladar los cazadores es tremendamente claro: primero la salud y luego la afición.



¿Hay más riesgo de accidentes de tráfico, por ejemplo con jabalís, durante el otoño por la temporada de caza?

--No, según los registros de la DGT los accidentes de tráfico están repartidos durante todo el año. Es más, durante el confinamiento también se han producido accidentes de este tipo y eso que había muy poco movimiento.



El año pasado se autorizaron una serie de batidas en el Desert. ¿Van a solicitarlas también este año?

--No, las batidas las demanda Conselleria para disminuir la sobrepoblación existente del jabalí en la zona del Desert, y los clubs junto con la Federación ayudamos a la administración en lo que podemos, ya que la propia Conselleria tras reunirse con otros colectivos contrarios a la caza, reconoce que nuestra actividad es la más efectiva para esta problemática y a coste cero para la administración.



¿Tienen alguna reivindicación para la administración?

--La principal reivindicación que tenemos de cara a la administración es la agilización de los trámites y que sea más sensible con el mundo cinegético.