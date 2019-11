La labor del padre Ricardo sigue

El de ayer parecía un día normal en el comedor del padre Ricardo pero no lo era. Se notaba su ausencia y las hermanas del sacerdote fallecido e hijo adoptivo de Castelló, María Ángeles y Fina (quienes, junto a los voluntarios, continuarán la labor del que fuera máximo ejemplo de caridad cristiana en la ciudad), recibían el pésame de las decenas de usuarios que, como cada día, se acercaron hasta esta instalación a comer.

«Era una buena persona que me ha ayudado mucho, siempre que me ha hecho falta un plato de comida o una manta, ahí estaba el padre Ricardo. El mejor que había era él», coincidieron en señalar tanto Alfonso como Said, quienes ayer lunes también esperaban a que fueran las 13.30 horas para poder entrar al comedor social.

Desde media mañana, María Ángeles y Fina, junto a Carmen, Araceli, Conchín y Carmen, prepararon el menú del día compuesto por sopa de fideos, hígado de ternera con guarnición de patata y champiñones, ensalada, natillas y dulce de postre y café con leche. María Ángeles García, aún visiblemente emocionada, recordaba la gran cantidad de personas que habían sido atendidas por el padre Ricardo y que se acercaron el sábado a darle su último adiós. «Vino gente de otras comunidades autónomas, además de Castelló, que ya tienen una vida normalizada y que en un momento dado necesitaron su ayuda», afirmaba. «Hasta llegó, adrede, un familiar procedente de Zaragoza de una persona que había atendido el padre Ricardo», explicaba a este periódico María Ángeles.

La continuidad del legado de caridad y solidaridad que el padre Ricardo curtió durante decenas de años está asegurada en manos de su familia y voluntarios que seguirán contando con la ayuda del Ayuntamiento. Si Castelló rendía tributo el sábado al sacerdote fallecido, el domingo fue Forcall, su localidad natal, la que le daba el último adiós ya que allí fue enterrado. Un 24 de noviembre --Cristo Rey--, día en el que se conmemoraba el 66 aniversario de su ordenación y celebración de su primera misa.