Lorena, una árbitro de Vila-real entre padres divorciados

En España se registran cerca de 100.000 divorcios al año. Al margen de los problemas que conlleva esta situación en los adultos, con más frecuencia que la deseada los principales damnificados en una ruptura son los niños. Para mitigar lo máximo posible estos perjuicios en los más pequeños de la casa, la vila-realense Lorena Henares y su socia Nerea Rapado decidieron fundar un servicio de intermediación pionero en España cuyos servicios les han valido incluso varios premios a nivel nacional.

Su empresa lleva el nombre de Díselo Tú y la provincial explica el porqué de su puesta en marcha y funcionamiento a grandes rasgos: «Nerea y yo somos abogadas y sabíamos que existía una carencia en el derecho de familia. Cuando te divorcias, en el juzgado te dan un convenio de cinco o seis páginas en las que lógicamente no se recogen los problemas del día a día, así que en el 2018 comenzamos a trabajar en esto».

Una necesidad social

Destaca Lorena que actualmente los menores «tienen mucha vida social y hay que tomar decisiones extraescolares como que se vayan a estudiar fuera que no se contemplan en ningún convenio, así que si la relación entre los padres no es buena hay un problema».

Para dar una solución se presentan estas abogadas: «Nosotros dejamos al margen la carga emocional existente y nos centramos en los niños porque no puedes llevar a la justicia ir o no a un cumpleaños, en primer lugar por el coste que tiene y después por el tiempo que se pierde». La vila-realense asegura que pese a las situaciones difíciles con las que han tenido que lidiar en este tiempo, pues median entre 25 parejas, ninguna se ha enquistado: «Intentamos que ambas partes empaticen y llegar a una regularidad en las comunicaciones. En periodo vacacional por ejemplo se llega a mediar entre parejas a diario, pero lo normal no es eso».

Lorena y Nerea son madres al margen de abogadas, así que tienen unos principios básicos que van más allá de su profesión: «Hay que hacer entender que mamá y papá son igual de importantes para los hijos y que tienes que llegar a acuerdos con tu expareja por ellos. Somos muy defensoras de la custodia compartida y después hay problemas que se pueden dar que se resuelven por lógica, si uno no quiere que vaya al dentista o no se ponga una determinada vacuna recomendada por la OMS, hay que aportar datos para que entienda que no lo está haciendo bien».

Un servicio de 24 horas

La vila-realense, que entre otros reconocimientos fue finalista en los prestigiosos Premios Font Vella en los que competía contra un centenar de proyectos más, entiende que su peculiar actividad laboral requiere «de un servicio de 24 horas, siete días a la semana de urgencias. Nuestro horario es similar al de cualquier otro, pero pueden surgir problemas a cualquier hora de cualquier día». Sus tarifas, «como ir al gimnasio, 50 euros al mes por pareja».