"Los controles en Castellón van a ser muy estrictos para evitar escenas de irresponsabilidad ciudadana"

Una de las noticias más sonadas del día a nivel nacional ha sido la actuación de los Mossos d'Esquadra para desalojar una 'rave' que se estaba celebrando por cuarto día consecutivo en Llinars del Vallès (Barcelona).

Un numeroso grupo de personas se había citado en una nave abandonada del mencionado municipio para celebrar la fiesta de fin de año, incumpliendo de esta forma absolutamente todas las medidas restrictivas que se han impuesto con la idea de combatir la pandemia de coronavirus que tanto ha castigado al mundo en 2020.

A ella también se ha sumado una noticia similar en Francia, y también otra en València, en la que 120 personas bailaban sin mascarilla en un local. Algo que no hace más que dejar un mal sabor de boca para el arranque del año nuevo. Mucha es la gente que sigue sin estar concienciada de lo importante que es seguir las medidas para combatir el covid.

Frente a ello, la Policía de Castellón sigue firme con sus controles para que se cumplan las medidas del toque de queda y para que los locales cumplan con el aforo permitido. La Policía Nacional ha confirmado a este propio periódico que "los controles del fin de semana y del día de Reyes van a ser muy estrictos para evitar escenas de irresponsabilidad ciudadana".

ANTECEDENTES

Por desgracia no es la primera noticia que hay de gente que no respeta las normas y que no hace uso de la responsabilidad personal.

En Castelló durante este año también se han vivido escenas si bien no tan exageradas, si parecidas a las que se han vivido hoy en Catalunya.

Sin ir más lejos, en el Polígono Industrial de la Ciudad del Transporte se vieron imágenes durante el pasado mes de octubre en las que jóvenes se saltaban las medidas y se juntaban para hacer botellón. También otros ayuntamientos de la provincia han tenido que adoptar medidas especiales para hacer frente a esta falta de responsabilidad individual, llegando incluso a controlar los botellones con drones.

Caso más exagerado y conocido es el de las fiestas de la residencia de estudiantes Galileo Galilei de València.

RESULTADOS NOCHEVIEJA

La Policía de la Generalitat, realizó 119 controles e inspecciones en establecimientos de restauración y de ocio durante la tarde y noche del día 31 --634 en toda la Comunitat--. Como consecuencia de esta labor, los agentes sancionaron a 22 locales en todo el territorio valenciano y levantaron 44 actas por no respetar el aforo o las distancias de seguridad, incumplir la obligación de usar mascarillas o infringir la Ley de Espectáculos.

En términos generales, destacó la tranquilidad tanto en los establecimientos inspeccionados, como en los controles en la vía pública, aunque sigue habiendo gente que no respeta las medidas impuestas por sanidad y los ayuntamientos.

SITUACIÓN CORONAVIRUS

De sobra es sabido que la curva de contagios vuelve a mostrar datos negativos. La provincia se sigue viendo castigada día a día y ya son muchos los ayuntamientos que han decidido tomar medidas restrictivas para controlar los positivos en sus municipios.

Ejemplos claro es Almassora, que en la previa de Nochevieja decidió implantar unas medidas más duras para que nadie en la localidad pudiera mostrar su irresponsabilidad fácilmente. Otros municipios como Vinaròs también actuaron de forma similar.