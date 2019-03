Luis Senís denuncia una red que le drogó para robarle el móvil y difundir sus vídeos

El cirujano maxilofacial de Castellón Luis Senís está siendo estos días protagonista involuntario a causa de unos vídeos pornográficos que se están difundiendo a través de las redes sociales sin su consentimiento. Los hechos están denunciados desde el pasado sábado y la víctima destapa para Mediterráneo una trama que intenta perjudicarle a nivel personal y profesional. El mediático caso, del que se han hecho eco incluso medios nacionales, comenzó con un robo, continuó con una extorsión y está desarrollándose por unos derroteros propios de un thriller de terror para los implicados. «Hasta la policía está alucinando con el caso», reconoce el prestigioso doctor.

CON BURUNDANGA

La trama comenzó con la sustracción de los dos teléfonos de los que disponía. «Primero desapareció un móvil que tenía para realizar vídeos profesionales de odontología, pero no le di mayor importancia. Sí es cierto que me llegaron mensajes exigiéndome una fuerte suma de dinero para recuperarlo, pero el problema se agravó cuando me robaron el segundo teléfono, el personal», recuerda.

El hurto se efectuó la pasada semana, cuando el cirujano se fue a cenar a un restaurante con una señora, que es una de las principales sospechosas. «Pedimos una copa y cuando me fui al baño aprovecharon para echar droga en mi bebida, una especie de burundanga con la que deben drogar a las mujeres antes de violarlas. Vi que me faltaba el móvil, pero por los efectos de la droga me desperté al día siguiente aún aturdido y fue entonces cuando pedí a la compañía que bloqueara el móvil».

OTRA DOCTORA IMPLICADA

A partir de ahí comienza el calvario para Luis Senís, en la que se ha visto salpicada una compañera con la que comparte tanto el ámbito laboral como estos vídeos pornográficos difundidos de forma delictiva. «Hackearon mi móvil y descargaron todos mis archivos y contactos. En un primer momento enviaron algún mensaje a mi círculo más íntimo haciéndose pasar por mí, pero como lo que pretendían era hacerme daño comenzaron a compartir todos mis archivos más delicados en grupos de Whatsapp que tengo con otros compañeros de distintos hospitales, con el Club Náutico de Castellón o con el de València», explica el odontólogo, muy relacionado con el mundo de la vela.

UN MENSAJE A SU MADRE

La intención de perjudicar al cirujano es tal que en un primer momento llegaron a enviar un mensaje a su madre suplantando la identidad de Senís: «Le escribieron diciendo que estaba drogado y de fiesta. Mi madre se pasó tres días llorando». Pese al mal trago por el que está pasando tanto Senís como su entorno, remarca que cuenta con el respaldo de su familia: «Estoy separado, pero mi exmujer me está apoyando a muerte, igual que mis dos hijas o mis padres. Entienden que solo buscan joderme». Senís afirma a su vez que el complot está urdido «por mucha gente. Algunos relacionados con la odontología, que buscan perjudicarme porque soy un cirujano con mucha cuota de mercado, pero también hay informáticos de Madrid y otros que se han dedicado a hacer montajes con mi cara en vídeos en los que no soy yo».

Uno de los vídeos está grabado en un centro hospitalario. Luis Senís admite que «fue un error, pero se grabó cuando el hospital estaba casi vacío por la noche y en los vestuarios. En total tenía cuatro vídeos, todos con la misma persona, y tres de ellos están grabados en el ámbito doméstico, donde cada uno puede hacer lo que quiera». La segunda víctima implicada en estas imágenes, también de Castellón, ha denunciado los hechos por su parte.

NO HA SIDO DESPEDIDO

El odontólogo, uno de los más reputados a nivel nacional e internacional, participando en congresos de medio mundo, subraya que «en ningún momento me han echado de ningún hospital como se ha publicado. Yo alquilaba los quirófanos del Hospital Virgen del Consuelo en València como si fuera un hotel, una práctica muy habitual en mi profesión. Cuando se publica el vídeo grabado en sus instalaciones, soy yo quien llama al hospital para decir que no iba a operar más ahí para no perjudicar al centro ni a la doctora, que podía ser señalada por estos vídeos».

De hecho, Luis Senís ha continuado trabajando con normalidad en su empresa: «Soy el cirujano maxilofacial jefe y me han ratificado en el cargo. Lo que quieren es que siga trabajando, que metan en la cárcel a esta gente y tengo su total respaldo».