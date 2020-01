Luisa quería tener un millón de amigos en Castellón... y ya va por 1.900

Cansada de pertenecer a grupos en el que algunos integrantes sobrepasaban los límites marcados de antemano, Luisa López Millán creó un grupo en Facebook llamado Amigos de Castellón hace cuatro años. Ella reside en Benicarló y su pareja en Benicàssim, así que su intención inicial no era otra que el de conocer gente con gustos diversos y con una clara intención: “Aquí la diversión está asegurada”.

El crecimiento del citado grupo durante este tiempo ha sido meteórico. Tanto es así, que en la actualidad ya son 1.900 los integrantes del mismo. “Yo tengo pareja, pero la mayoría son gente divorciada, soltera, viuda… Cuando te separas muchas veces pierdes las amistades, así que esta es una buena forma de no quedarte solo”. Desde luego, una vez dentro de Amigos de Castellón no faltan los planes. “Se han creado muchas amistades e incluso hay cinco o seis parejas que se han conocido aquí. Vamos a todos los sitios de la provincia. A Montanejos, donde hicimos rafting, Morella, las grutas de la Vall, al Salto de la Novia de Navajas, a los carnavales de Vinaròs, la feria medieval de Nules, Vila-real, Benicarló, paellas de Benicàssim y el Grau, Magdalena… Normalmente quedamos una vez por semana”, afirma Luisa.

Esta benicarlanda no oculta que gracias al grupo, al que pertenecen habitantes de toda la provincia de Castellón, “sus integrantes se sienten más acompañados”. Luisa abre la puerta “a todo quien se quiera apuntar”, aunque avisa a los interesados que deben cumplir una serie de normas: “No se puede hablar de política, ni de fútbol, porque son temas que crean mucha polémica. También hay que respetar las creencias de cada uno”. No oculta que si alguien sobrepasa los límites o incumple las reglas “automáticamente es eliminado”. Lo cierto es que viendo las cifras del grupo, que asegura es totalmente gratuito (“solo hay que pagar a escote la comida y el material para cuando quedamos”, no le ha ido nada mal. Se puede decir que quien está solo en Castellón, es porque quiere.