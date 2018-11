El maltrato machista crece entre los adolescentes de Castellón

Ana esa tarde había decidido quedarse en casa. Llovía así que a última hora decidió dedicar el último tramo del fin de semana a ver la televisión. Nada del otro mundo. A media tarde una llamada la sobresalta. Es Carlos, su novio. “¿Por qué no quieres quedar? ¿Qué estás haciendo en estos momentos?”. Ella le contesta que está viendo la televisión. El tono de voz de Carlos sube. No la cree. Le exige que con su teléfono haga una captura de lo que está viendo por la televisión. Ella obedece. A los segundos le manda la foto. Él se tranquiliza. Ana piensa que Carlos está coladito. Hasta los huesos.



Ana y Carlos existen. Son adolescentes y viven en Castellón, y el control que ejerce él sobre ella no es ciencia ficción. Es una realidad, pura violencia de género entre adolescentes. Y lo más grave de todo es que casos como este ya no son tan raros. En Castellón crecen cada año, hasta el punto de que los juzgados de la provincia trataron el año pasado una quincena de casos de violencia machista entre parejas menores de edad y cinco adolescentes de entre 16 y 17 años fueron enjuiciados por ello, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGGPJ).

Que los casos de denuncias por malos tratos, abusos y agresiones sexuales entre menores de edad aumentan año tras años es algo que demuestran también las estadísticas que maneja el Centro Mujer 24 horas de Castellón. Durante los seis primeros meses de este año, el centro atendió a 569 víctimas de la violencia de género (durante el primer semestre del año pasado fueron 446). De esa cifra, 264 fueron primera visitas y aunque la edad media de las mujeres que acuden al centro buscando ayuda oscila entre los 31 y los 40 años, hay un aumento importante de víctimas que no superan los 18 años. Un par de datos basta para entenderlo: de enero a junio fueron 8 las adolescentes atendidas, un 33% más que un año antes, cuando fueron 6. «El número de casos de violencia de género entre adolescentes ha aumentado. Quizás una explicación es que las relaciones empiezan cada vez a edades más tempranas y, además, se trata de un tipo de violencia muy relacionada con las redes sociales», apunta Inés García, directora de un centro que lleva abierto 21 años.

UN CONTROL EXCESIVO

Lucila Agredano, madre de Rocío López, una joven de Castellón asesinada por su expareja en noviembre del 2008, y fundadora de la asociación Afavir, también constata que la edad de las víctimas de la violencia machista tiende claramente a la baja. «Lo vemos en las charlas que impartidos en los institutos. Muchas veces, al final, se nos acercan chicas muy jóvenes que nos comentan las actitudes que tienen sus novios o las parejas de sus amigas. Nuestro mensaje es claro. Que no tengan miedo y que se lo cuenten a sus profesores», explica Agredano.

Las conductas machistas en esta franja de edad, quizás porque se detectan en una fase muy inicial, se manifiestan sobre todo en forma de un control excesivo por parte del adolescente. Y el comportamiento de ellos sigue un patrón muy claro: quieren imponer a su novia qué tipo de ropa puede vestir o con quién puede y con quién no puede ir. El teléfono móvil se convierten en una herramienta ideal para este tipo de maltrato, porque pueden dominar con facilidad a su pareja.

El problema, insisten los expertos, es que muchas veces la víctima no es consciente de que su pareja la está maltratando. «Las mejores acuden a nuestro centro acompañadas de sus padres. En la mayoría de los casos son los padres los que las arrastran hasta aquí porque ellas no identifican ese maltrato. De hecho, perciben el comportamiento de su novio como algo normal y no ven nada raro en el hecho de que las controle durante todo el tiempo», sentencia Inés García.



Pero, ¿cómo es posible que se disparen los casos de malos tratos en parejas adolescentes si cada vez hay más campañas de sensibilización y más medios para frenar esa lacra? La clave está en la educación. «Es cierto que los jóvenes están más informados, pero hace falta dar un paso más, uno definitivo», dice Agredano

Afavir lleva años insistiendo en que la educación es el mejor remedio contra la violencia de género. «Es necesario revisar la ley de Educación y que se contemple una asignatura de convivencia cívica, respeto e igualdad, obligatoria en todos los ciclos formativos. Una asignatura con un valor estratégico especial, práctica, no teórica, que incluyese trabajos, experiencias, actividades. Que involucrara tanto a profesores como alumnos y alumnas», añade.

Todos coinciden en que la educación es el mejor antídoto contra la violencia machista como también lo es poner a disposición de las víctimas, tengan la edad que tengan, cuantos más medios mejor. Medios y ayuda para que no se callen. Para que denuncien. Para que griten basta ya.