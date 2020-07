Marco apremia a Puig a agilizar el plan general para salir antes de la crisis

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, apremió al president de la Generalitat, Ximo Puig, a agilizar el plan general estructural para salir antes de la crisis.

Preguntada sobre si prevé que a lo largo de julio pueda haber algún avance, la munícipe señaló que espera que sí aunque no se atrevió a dar fechas. Añadió que desde el Ayuntamiento se han hecho «los deberes»: «Hemos trabajado muchísimo para tener el planeamiento». «Ahora la pelota está en el tejado de la Generalitat», declaró, añadiendo que de tres pasos queda el último, que espera que esté este verano o a principios de otoño. Hay que recordar que se estaba pendiente de la declaración ambiental y territorial estratégica (DATE).

«Se lo dije al president de la Generalitat no será la salida de la crisis económica y post sanitaria para Castelló igual con plan general que sin él. No es solo una necesidad de ordenación sino también de reactivación de la economía de la ciudad, cuando hay inversores que están interesados en invertir y no pueden porque no tienen la seguridad jurídica», declaró Marco.

Marco hizo estas declaraciones en la presentación de la programación turística de Castelló para este verano. En este acto, la munícipe también hizo referencia al parking de autocaravanas, señalando que una sentencia judicial ha dado la razón al Ayuntamiento frente a una denuncia por competencia desleal de una asociación. Marco no pudo precisar la fecha de cuándo se instalará la barrera para el cobro, si bien expuso que está dentro del contrato de la obra del aparcamiento y que solo falta la regulación. No obstante, matizó que un controlador se encarga de que se cumpla la normativa y no se excedan en la estancia máxima de 48 horas. Según Marco, si bien aún no genera ingreso directo a las arcas municipales, sí lo hace a la capital de la Plana, por las comidas en restaurantes y compras de sus usuarios, y en términos de posicionamiento turístico, calificando esta instalación de una de las mejores de España.

La concejala de Turismo, Pilar Escuder, agregó que en 4 días de la semana pasada han pasado 58 caravanas estando al 75% de ocupación, el tope ahora permitido.

Por otro lado, Marco espera que en julio se pueda aprobar el proyecto de presupuestos, confiando en que pasen por junta de gobierno esta semana o la que viene. Eso sí, puntualizó: «Vamos a trabajar por que los de 2021 estén el 1 de enero; ya he dado instrucciones para que se reúna la comisión de ordenanzas fiscales»