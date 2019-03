Marco apuesta por una candidatura con perfil de gobierno para Castellón

La candidata del PSPV-PSOE de Castelló, Amparo Marco, ha comunicado la composición de la candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo. La lista electoral tiene un perfil de gobierno para seguir desarrollando las políticas de transformación social impulsadas en el presente mandato, con candidatos formados para el desempeño de las responsabilidades que exige el Gobierno local. También busca la sensibilidad territorial, con presencia de candidatos y candidatas de todos los distritos.

La candidatura se nutre de la experiencia del grupo municipal socialista, pero añade renovación, con la presencia de candidatos con edades entre los 30 y los 40 años, militantes de Joves Socialistes e independientes que se suman al proyecto que encabeza la actual alcaldesa y que aspira a la victoria electoral y a asumir el Gobierno local.

El número dos de la candidatura será ocupado por David Donate, técnico superior en Gestión Comercial y Marketing y actual secretario de Comunicación y Redes Sociales de la ejecutiva local, y el tercer puesto, por la independiente Pilar Escuder Molló, presidenta de la Associació de Festes de Carrer y coordinadora de la Universitat per a Majors de la UJI. El cuarto lugar es para el actual portavoz del grupo municipal socialista y concejal de Ordenación del Territorio, Movilidad y Área Metropolitana, Rafa Simó. Tras él, la portavoz adjunta del grupo municipal, concejala de Impulso de la Actividad Económica y presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Patricia Puerta; el concejal de Bienestar Social, Dependencia y Juventud, José Luis López; la concejala de Gente Mayor, Salud Pública y Consumo, Mary Carmen Ribera; el presidente del Patronato Municipal de Fiestas y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Omar Braina; la vicesecretaria general de la agrupación local, Isabel Granero; el ex portavoz del Consell de l’Estudiantat de la UJI, Jorge Ribes; y la concejala Monica Barabas. En los últimos puestos de la candidatura figura el histórico militante socialista y representante vecinal Casto Moya y cierra la candidatura la ex concejala de Fiestas Sara Usó, en el puesto 27.

La lista ha sido propuesta por la candidata a la comisión ejecutiva local, en una convocatoria extraordinaria celebrada por la mañana, tras la asamblea celebrada el viernes, que no tenía carácter vinculante. La candidatura ha quedado conformada de la siguiente manera:

1. Amparo Marco Gual.

2. David Donate Castilblanque

3. Pilar Escuder Mollón

4. Rafael Simó Sancho

5. Patricia Puerta Barberá

6. José Luis López Ibáñez

7. Mary Carmen Ribera Soriano

8. Omar Braina Bou

9. Isabel Granero Moya

10. Jorge Ribes Vicente

11. Monica Barabas

12. Octavio Traver Peralta

13. Sofía Fernández Aparicio

14. Juan Manuel García Benages

15. Iñake Lorite Martínez

16. Salvador Hugo López Bernardo

17. Mercedes Correoso Martínez

18. Jaime García Vivas

19. Bárbara Murria García

20. Antonio Mateu Ortí

21. Pilar Mahiques Santos

22. José Miguel Rebollo de la Rosa

23. Asunción Garcia Igual

24. Han Back Jung-Soo

25. Carmen Peris Dorado

26. Casto Moya Macías

27. Sara Usó Alía

SUPLENTES

Joan Antoni Morales Ibáñez

Asensio Magraner Sanchis