Marco insiste en que si Brancal fuera del PSPV "lo tendría claro"

A dos días para la comparecencia de la vicealcaldesa, Ali Brancal, en la comisión extraordinaria de gobierno abierto en la que explicará su situación judicial a raíz de una querella presentada por el concejal popular Juan José Pérez Macián, la alcaldesa, Amparo Marco, reiteró ayer lo que ya dijo hace unos días, que si en el caso de Brancal, «hubiera estado un concejal del PSPV, lo tendría claro y sé lo que hubiera hecho». Un nuevo toque a sus socios de gobierno, a pesar de que Marco pidió «respeto» para «escuchar a la vicealcaldesa» y después posicionarse los socialistas. «Como alcaldesa no puedo actuar sin previo trámite de audiencia. No puedo actuar de forma arbitraria e interpretando un código personalmente. La decisión se tomará avalada por los servicios técnicos de la casa y tras una votación en el pleno», explicó Marco.

Sobre la documentación que previsiblemente aportará Brancal a la comisión de mañana, con un informe jurídico paralelo al de la secretaria municipal, la alcaldesa aseguró que la edila de Compromís «tiene derecho a presentar todos los informes y documentación que considere en su defensa. Es un derecho contemplado en el código de buen gobierno. Luego ya será cada grupo el que opine y vote un dictamen que se elevará al pleno». Y recalcó: «Haremos caso a lo que marque el informe jurídico de la secretaria municipal, que es la máxima autoridad de este Ayuntamiento».

Sobre una posible ruptura con Compromís, dijo que «no me siento amenazada por nada ni por nadie. Mi prioridad es la ciudad de Castellón».

Por su parte, la vicealcaldesa detalló ayer sobre su defensa en la comparecencia de mañana para explicar su situación judicial, que presentará «las pruebas que avalen lo que voy a decir, en papel, fuera de sobres. No os preocupéis», dijo en tono irónico, refiriéndose, entre otros, al informe jurídico que ha encargado a una jurista externa al Ayuntamiento que avalará que «no está imputada» , sino investigada y que, por lo tanto, a su parecer, no es de aplicación el código de buen gobierno. Respecto a si, a priori, tiene el apoyo de sus socios, contestó que «no ho sé... igual pot ploure como no ploure. Cuento con que mis argumentos sean suficientes, pero igual no es así», reconoció la edila.

En cuanto a si no le vale el informe jurídico de la secretaria municipal y por eso ha solicitado otro, Brancal dijo que «sí que me creo el informe de la secretaria. Lo único que otros lo han interpretado de otra forma».