Marco, sobre la investigación judicial de Ali Brancal: "Yo lo hubiera tenido claro"

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, habló ayer por primera vez públicamente de la investigación/imputación de la vicealcaldesa de Compromís, Ali Brancal, que la ha ido acorralando en los últimos días por el cumplimiento, o incumplimiento, del código de buen gobierno del Ayuntamiento, que le obligaría a cesar de sus funciones mientras se resuelve la querella presentada por el concejal popular Juan José Pérez Macián, por un presunto delito de malversación de fondos públicos por, supuestamente, enviar propaganda electoral en 2014 a través del correo ordinario del consistorio.

Sin querer mojarse demasiado, al principio, Marco acabó por lanzar un mensaje con pocas interpretaciones, diciendo que si en su misma situación estuviera un concejal socialista, «yo lo hubiera tenido claro». Y explicó que «antes de las elecciones, ante notario, los concejales del grupo municipal socialista depositaron un documento de renuncia al cargo si eran imputados en casos de corrupción». «Estos son los hechos del grupo socialista», espetó.

UNA CUESTIÓN «DE PARTIDO»

Con todo, la alcaldesa pidió «respeto», marcó distancias y destacó que esta «es una cuestión de partido» y su postura «no es de encubrimiento ni de connivencia» e instó a Brancal a comparecer «cuanto antes» en la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, antes de revelar abiertamente si el PSPV respaldará a sus compañeros de gobierno o pedirá el cese de la edila.

«Creemos que tiene que comparecer, conforme dice el informe de la secretaria de pleno y, en el momento que toque, si pensamos que las decisiones no son las adecuadas, haremos lo que tengamos que hacer». Preguntada sobre si considera que investigada es igual a imputada -Brancal mantiene que no-, y que por eso no es de aplicación el código de buen gobierno, tiró balones fuera: «Soy economista, no jurista. Quien lo tienen que interpretar son los juristas».

También reconoció que no ha hablado directamente todavía con la vicealcaldesa de este asunto -pese a que las primeras declaraciones en el juzgado son de julio y han coincidido en actos oficiales y en junta de gobierno en las últimas semanas-. Sí que reveló que el jueves pasado Brancal le solicitó oficialmente una reunión por correo electrónico.

La primera edila hizo referencia al exalcalde Alfonso Bataller, al que se le reclamó la dimisión desde la oposición y recordó que entonces «había muchos casos de corrupción, como la Gürtel y Púnica, y que la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento a buscar información». En todo caso, lanzó un mensaje: «La ciudad y el Ayuntamiento tienen que estar por encima de cualquier concejal».