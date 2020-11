María (víctima de violencia de género): "Estaba bloqueada como persona y no sabía salir de ahí"

María (nombre ficticio) es vecina de Castelló y usuaria del programa Juntes de Cruz Roja desde el 2016, cuando dio el paso de presentar una denuncia contra su expareja por un caso de violencia de género: «Estaba bloqueada como persona y no sabía salir de ahí. Me hizo pensar que no servía para nada», relata ahora la víctima.

Su intención es «servir de apoyo a otras mujeres que se encuentren en la misma situación» tras participar en el programa de la organización, que le aportó la oportunidad y le enseñó a valorarse «como persona».

«Aprendí a ser independiente. Estuve estudiando para tener formación e incluso me salió un empleo tras ello», añade María, que destaca el valor de compartir la experiencia entre personas en la misma situación: «Nos juntamos todas en actividades, excursiones o distintos momentos y es un apoyo entre nosotras mismas, ya que aunque la labor de las responsables hace mucho, no es lo mismo que saber que hay otras personas igual que tú».

Y es que el empoderamiento de las mujeres y el acompañamiento para la formación de una red, que poco a poco permita a las féminas recuperar la autoestima y autonomía que en la mayoría de los casos han perdido, es uno de los principales objetivos de Juntes, que cuenta con la participación de voluntarias formadas previamente y de psicólogas para ofrecer la atención oportuna a todas ellas en caso de que sea necesario.