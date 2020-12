Marián pide colaboración para seguir ayudando a los sintecho de Castellón

Marián Tapia es una trotamundos que reside en Castelló después de nacer en Madrid, criarse en Nules y vivir en Valladolid, Holanda o Malta. “Cuando estuve en el extranjero me sorprendió que allí apenas había sintecho. Una vez de vuelta en Castellón me impactó mucho y me propuse ayudarles dentro de mis posibilidades”, afirma la joven de 33 años.

Tras comprobar esta situación, Marián se puso manos a la obra y en un primer lugar “hacía lo que podía; les llevaba comida y lo que pudieran necesitar de primera necesidad”, recuerda. El confinamiento interrumpió esta ayuda a los sintecho por parte de la joven, que con la llegada del invierno ‘maquinó’ una nueva forma de colaborar con este colectivo: “Mi economía, como la de casi todo el mundo, se resintió, pero con el invierno pensé que estaría bien aportar gorros de lana y prendas calientes para que pudieran resguardarse del frío”. Dicho y hecho. Compró unos ovillos de lana y se puso a coser: “Habré hecho unos 40 gorros y unas 20 bufandas tipo braga o tubo porque se usa menos lana y calienta igual”.

Marián ponía por tanto la mano de obra, así como la lana, que costeaba de su bolsillo, pero no quiere detenerse ahí. Busca llegar a más poblaciones de la provincia y es por ello que solicita que quien esté interesado en sumarse a esta buena causa se ponga en contacto con ella a través de su perfil de Facebook, llamado Marian Styles.

Para la altruista vecina de Castelló, todo el esfuerzo está más que recompensado: “Al principio daba estas prendas a las personas sin hogar del barrio, después ya comencé a pasear por la ciudad para buscar más”. Al cuestionarle sobre la reacción de los sintecho al recibir este regalo responde lo siguiente: “La mayoría se sorprenden porque parece que no están acostumbrados a este tipo de gestos. Te lo agradecen mucho en la mayor parte de ocasiones, aunque otras hasta se asustan y se extrañan de ver lo que haces”.

Considera Marían Tapia que para colaborar con esta causa le sería de ayuda “contar con más manos en la confección o a comprar lana, pues cada bola cuesta apenas dos euros, pero tampoco estoy en una situación económica que me permita comprar todo lo que quiero”. Su última idea es la de ampliar esta iniciativa “para hacer gorros y tubos por encargo, y que la gente haga los pagos con vales de comida en un sitio de comidas preparadas de al lado de mi casa, de esa forma yo reuniría los tickets de comida de los gorros vendidos y en las noches empezaría a llevarles raciones de comida en lugar de gorros”. La cuestión, como vemos, es la de ayudar. Desde aquí, nuestro sincero aplauso a su iniciativa.