Martí y Asebec piden prestigiar la FP para paliar la falta de personal cualificado en la cerámica

El presidente de la Diputación, José Martí, considera que las administraciones públicas tienen que ayudar a superar el grave problema de falta de personal cualificado que sufren las empresas del clúster cerámico de Castellón. Se trata de un déficit de recursos humanos que está directamente relacionado con la pérdida de prestigio social que ha padecido la Formación Profesional (FP) en las últimas décadas. Esta preocupante anomalía ha sido planteada este viernes al presidente por la delegación de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec) que lo ha visitado, encabezada por su presidente, Juan Vicente Bono. Idéntica inquietud han mostrado otros actores del sector azulejero con los que Martí se ha reunido en los últimos meses. En el encuentro también ha participado el diputado provincial de Promoción Cerámica, Ximo Huguet.

En opinión del presidente de la Diputación y de los representantes de Asebec, “en ciertas capas de la sociedad existe un claro desconocimiento de la dimensión de la industria cerámica de Castellón y sus sectores afines” y por ello “es necesario realizar campañas de información a las alumnas y los alumnos de la ESO y a las familias para que sean conscientes de que “existe una necesidad perentoria de personal en las empresas del sector cerámico de la provincia, que ofrecen puestos de trabajo estables y bien remunerados, que se sitúan muy por encima de la media de otros sectores”.

Martí está convencido de que es necesario “realizar un llamamiento al conjunto de la sociedad y más concretamente al alumnado para que no siga renunciando a conseguir un trabajo de manera rápida, en casa y bien remunerado, en sectores con mucha proyección, que en caso los fabricantes de maquinas y bienes de equipo para la industria cerámica abarca campos que van desde la nanotecnología, o las ingenierías técnicas, a la innovación tecnológica o el procesamiento de metales”. En su opinión, “es una verdadera lástima que existan estos puestos de trabajo en la provincia de Castellón y que no se puedan cubrir”. Añade que “algo tenemos que hacer para que no se siga dando la circunstancia de que estas empresas no puedan cumplir sus vacantes de electromecánicos”.

El presidente Martí y los representantes de ASEBEC coinciden en la necesidad de realizar acciones para prestigiar la industria de Castellón “porque es un sector fundamental a la hora de crear riqueza y de mantener nuestra sociedad del bienestar, creando puestos de trabajo y haciendo posible llevar una vida digna”.

También hacen un llamamiento a las alumnas de FP para que se interesen por las posibilidades labores que ofrece el clúster cerámico “porque en los departamentos de producción de estas empresas apenas hay mujeres”.