Marzà elige a Remolar como jefe territorial de Educación

El alcalde de Betxí, Alfred Remolar, sumará un nuevo cargo a su carrera política a partir del 21 de febrero, cuando dará comienzo su etapa como director territorial de Educación, Cultura y Deporte de Castellón. Sustituye en sus funciones a Robert Roig, que se jubila tras una trayectoria docente de más de 41 años.

En declaraciones a Mediterráneo, Remolar expresó que su intención «será mantener todo lo que marcha bien y apostar por una educación pública y de calidad, ayudar al mundo educativo, al cuerpo docente y al conseller de Educación y arrimar el muscle para que todo vaya bien».

En cuanto al director saliente, el conseller de Educación, Vicent Marzà, agradece «la magnífica tarea realizada durante estos cuatro años y medio a la hora de desarrollar una educación de calidad para todas y todos».

El futuro director territorial destacó que uno de los requisitos básicos que ha solicitado para aceptar esta labor es «poder seguir en mi pueblo ayudando a los vecinos y no dejar la gestión en el equipo de gobierno en el que he estado más de ocho años», por lo que la idea que se ha marcado «es compaginar los dos cargos, nos hemos asesorado y no habrá problema». Además, manifestó se quedó «muy sorprendido» cuando recibió la comunicación del conseller Marzà. «Agradezco que haya confiado en mí e intentaré aportar el máximo».

TRAYECTORIA / El primer edil de Betxí es doctor en Comunicación Audiovisual y docente de ciclos formativos. Además, desde el 2005 forma parte del cuerpo de docentes de Secundaria. Ha desarrollado su tarea docente principalmente en el IES Vila-roja de Almassora, en el que durante ocho años fue profesor del Departamento de Imagen y Sonido.

Para Vicent Marzà, se trata de «la persona adecuada para asumir el relevo al frente de la Dirección Territorial, no solo por su conocimiento del mundo educativo, sino también porque su trayectoria como profesor de ciclos nos será de mucha ayuda para el impulso que le queremos dar a la Formación Profesional en las comarcas de Castellón».

A partir de su toma de posesión, Remolar tiene ante sí retos como el desarrollo de las obras del plan Edificant y la puesta en marcha de los nuevos reglamentos de centros educativos.