Marzà exige más fondos al Estado para bajar ratios y contratar docentes

El conseller de Educación, Vicent Marzà, reclamó más dinero al Estado para poder contar con más docentes y bajar el número de escolares por aula. Así se posicionó, en su visita a Castelló, respecto al inicio este jueves de las negociaciones con los sindicatos sobre el arreglo escolar para el curso 2020/21, que mantendrá los 25 alumnos por unidad en Infantil y 1º y 2º de Primaria y 30 en el resto.

«Queremos seguir reduciendo la ratio y, para ello, necesitamos mayor financiación para poder contratar a más profesorado», señaló el propio titular de Educación, que matizó, no obstante, que desde que llegaron al Consell esta está disminuyendo. Ahora hay cinco alumnos menos por aula en Primaria e Infantil e incluso siete en algunas escuelas; ocho en Bachillerato y en el conjunto de la Secundaria, cinco.

Además, preguntado por la masificación de algunos institutos, declaró: «Exigimos al Gobierno que haya una financiación justa, porque eso implica más profesorado y que continuemos avanzando para atender mejor al conjunto de la ciudadanía».

En otro orden de cosas, criticó los retrasos en los pagos al Consell por parte del Gobierno central, al que responsabilizó de que algunas escoletes acumulen dos y hasta tres meses de retardo en el ingreso del bono infantil. Marzà señaló que «no es una cuestión que incumba directamente al Consell, sino a la tesorería de Estado, que es quien nos hace las transferencias y un ejemplo más de la financiación que necesitamos».

«Si tenemos un presupuesto validado por el Estado, diciendo que tendremos los ingresos necesarios, no puede ser que haya algunos retrasos en pagos porque no nos llega el dinero prometido». No obstante, la diferencia entre este y el anterior ejecutivo es «bastante patente», ya que se ha pasado de dilaciones de más de siete meses, cuando llegaron, a dos y, puntualmente, tres.

PLURILINGÜISMO // También se posicionó respecto a las manifestaciones de este fin de semana en zonas castellano parlantes contra el plurilingüismo, a las que asistirá la oposición: «Es la vez en que más inglés se está haciendo en la Comunitat, y nadie está en contra», por lo que, coligió, «es una manifestación contra el valenciano, no contra el aprendizaje de lenguas». «Lo que queremos es que el alumnado las aprenda todas. Estamos muy tranquilos, hacemos lo que nos han dicho los expertos y lo que la Comisión Europea está poniendo como ejemplo de buen trato de las lenguas en el sistema educativo», dijo.

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, trasladó al Síndic de Greuges el «atropello a los menores que por ley están exentos de estudiar en valenciano». Marzà indicó que «los que estén en contra deberán de explicar por qué no quieren que aprendan las tres lenguas».