Marzà: "La admisión telemática se abrirá a final de mayo o principios de junio"

El conseller de Educación, Vicent Marzà, avanza que la preinscripción telemática se iniciará a finales de mayo o principios de junio y que el próximo curso seguirá priorizando las aulas de dos años con ocho aulas más. Muestra la hoja de ruta para lo que queda de este curso, que dice, no puede ni debe durar más de lo estipulado, aunque no hay que darlo aún por terminado y se muestra convencido de que los alumnos de 2º de Bachillerato llegarán preparados a la Selectividad.



--¿Cuál es su hoja de ruta de aquí a final de curso en materia de educación?

---Continuar trabajando muchísimo para que esta situación totalmente extraordinaria no deje a nadie atrás. Estamos preparando todas las soluciones de acuerdo con los diferentes escenarios que puedan llegar según la evolución de la pandemia, para poder adelantar, en la medida de lo posible, las respuestas que se merece la ciudadanía de Castelló.

--Entiendo que ahora mismo hay dos retos. Finalizar el curso, y preparar el siguiente

Efectivamente estamos repartiendo más de 14.000 tablets con conexión a internet integrada para que la población más vulnerable no se descuelgue de su futuro, más de 2.000 son de las comarcas de Castelló; adaptando y ampliando el sistema de clases a distancia y asignando a los más de 6.000 alumnos con beca comedor completa un vale para que sus familias puedan comprarles comida. También hemos habilitado un teléfono de asistencia psicológica durante el confinamiento y muchas más medidas para acompañar a los alumnos, sus familias y al profesorado en este momento tan difícil. En paralelo estamos preparando todo el sistema para que la admisión del próximo curso sea telemática y estamos trabajando en programas de refuerzo para que los alumnos recuperen contenidos de parte de este curso en el siguiente.

--¿Cómo está funcionando la enseñanza a distancia?

Ningún país estaba preparado para el cierre de centros educativos de un día para otro y es imposible hacer lo mismo que si tuviéramos la clase presencial. En nuestro caso, debíamos activar una plataforma a distancia para dar servicio a cerca de 800.000 alumnos y 72.000 docentes. Para ello hemos organizado todo un plan de atención telemática con diferentes plataformas, adaptadas a cada etapa educativa que se han ido desarrollando progresivamente y hemos puesto a disposición de todo el profesorado un plan de formación específico centrado en las nuevas tecnologías. Estamos haciendo en pocas semanas un trabajo que en condiciones normales tardaría años, y eso implica no poder responder al 100% de las demandas de forma inmediata, pero estamos muy contentos de la respuesta. Por eso quiero agradecer el trabajo de toda la comunidad educativa para adaptarse. Teníamos claro que había que dar respuesta rápida pero, sobre todo, segura, y por ello lo hemos hecho con sistemas informáticos propios que garantizan la privacidad de nuestros alumnos y que evitan que sus datos se utilicen por las empresas.



-- Había ciertas quejas porque el sistema online se caía antes de vacaciones ¿se ha resuelto?

Sí. La Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat ha trabajado a destajo para ampliar la capacidad de los servidores y evitar el colapso. Hemos multiplicado por cuatro la capacidad y hemos aumentado a 24.000 las aulas de videoconferencias. Ahora estamos dando una respuesta adecuada, para ello era indispensable ponerla en marcha de forma gradual y con un calendario que trasladamos a todos los centros desde el primer día. Sabíamos que era técnicamente imposible todo de un día para otro, por eso hicimos un calendario realista y recomendaciones de uso específicas.

--Qué porcentaje de alumnos calcula que están sufriendo la brecha digital en cuanto al seguimiento de las clases. ¿Qué herramientas les han dado?

La brecha educativa (no sólo digital) es el principal reto a abordar desde nuestro punto de vista, y así lo llevamos haciendo desde que llegamos al gobierno con el Xarxa Llibres, la bajada de ratios o el aumento del profesorado. En este contexto se focaliza especialmente por la dificultad de acceso a las tecnologías necesarias, pero también por la imposibilidad de tener el refuerzo necesario para seguir las clases en familias de entornos desestructurados. Por eso hemos adaptado los contenidos a la realidad de este alumnado y hemos realizado el reparto de tablets. Un reparto que nunca será suficiente, aunque hayamos repartido más tablets en las comarcas de Castelló que en toda la Comunidad de Madrid. Fíjese que hemos repartido más tablets en la comunitat valenciana que entre Andalucía, Madrid y Galicia juntas. Si conseguimos más, repartiremos más. No descansaremos hasta que todos los niños tengan acceso a la educación.

--En caso de que se pudiera retomar el curso presencial ¿sería viable?

Si las autoridades sanitarias deciden que es seguro volver al colegio en algún momento de las semanas que quedan de curso, se realizará la vuelta al cole presencial siguiendo escrupulosamente las pautas de seguridad que se nos detallen por parte de Sanidad. Pero esto es solo una hipótesis y nosotros debemos trabajar en escenarios reales, y el escenario actual, el de hoy mismo, es que las clases continúan siendo a distancia.

--¿Qué instrucciones se van a dar a los docentes para evaluar el curso? ¿Van a imponer exámenes?

Justo este viernes el ministerio de educación ha publicado la norma de evaluación que regirá este curso. Tenemos preparado un texto de instrucciones con más concreciones que compartiremos con los representantes de la comunidad educativa a principios de semana. La evaluación se adaptará a un contexto cómo el actual y para ello el profesorado tendrá más capacidad de flexibilización de los criterios y procedimientos de evaluación para que den respuesta a las distintas realidades que existen en un centro. Cada alumno tendrá su nota en función de sus circunstancias y estas servirán para poder empezar el siguiente curso desde dónde se haya quedado cada alumno en cada materia.



--Aunque las AMPAS piden evaluación continua, teniendo en cuenta que muchos alumnos pegan el arreón final para el tercer trimestre, ¿no es privar de derechos el que no se pueda repetir si no se han adquirido los conocimientos esperados? ¿Cabe la posibilidad de hacer un curso puente el año que viene?

La repetición siempre ha sido una excepción desde el punto de vista normativo, ahora lo seguirá siendo. La evaluación se hará de forma continuada y será de carácter diagnóstico con el objetivo que los contenidos no adquiridos se reprendan el próximo curso. Con carácter general el alumnado promocionará un curso más, pero esto no implica que todos pasen con la misma nota o con todas aprobadas. La repetición se reduce exclusivamente a aquellos casos en los cuales los equipos docentes lo consideran bueno para el alumnado.

--¿Llegarán preparados los alumnos de 2º de Bachillerato a la selectividad y, por tanto, a la Universidad a pesar de la crisis del covid?

--Estarán preparados seguro. Los alumnos de segundo de bachiller llevan 14 años escolarizados, habrán tenido 2 meses de clases no presenciales, en toda su escolarización. Hay que enmarcar en su globalidad la realidad. De todos modos, para adaptarnos a las circunstancias y dar tranquilidad a los alumnos y sus familias las pruebas tendrán mayor opcionalidad para garantizar que todo el alumnado pueda obtener la máxima calificación respondiendo exclusivamente a contenidos trabajados presencialmente.



--Algunos colectivos pedían abrir los centros en julio para repaso ¿contemplan esta posibilidad? ¿Y arrancar antes el próximo curso?

Los meses de verano mantendrán su carácter no lectivo. Si lo permiten las autoridades sanitarias se realizarán las actividades lúdicas que organizan los ayuntamientos, asociaciones y oenegés y que contarán con todo el apoyo de la Conselleria. El próximo curso arrancará con planes de apoyo para todo el alumnado que lo necesite. A cada alumno se le aplicará un plan de aquellos contenidos que se consideren que debe reforzar, fruto de la evaluación diagnóstica que se haga del tercer trimestre del curso actual. Un curso no puede ni debe durar más meses que los estipulados. Hay que recordar que este curso no se ha perdido. Que las clases continúan. Que ha habido dos trimestres con clases presenciales y que estamos llevando a cabo un tercer trimestre distinto, a distancia y adaptado a las circunstancias que han generado esta situación excepcional. Pero las clases no han finalizado y todo continua en marcha, a otro ritmo, pero avanzando. Por tanto, no se da por perdido y el próximo se reforzaran contenidos allí donde sea necesario.



--En cuanto a pruebas como los exámenes de certificación ¿van a poder celebrarse?

¿habrá que ampliar la separación de espacios entre alumnos y por tanto distancias?

Las pruebas de idiomas de las EOI y de JQCV debían arrancar a finales de mayo. El estado de alarma está hasta ahora fijado hasta el 9 de mayo. De momento está claro que no se realizaran en estas fechas. Estamos coordinándolos con todas las comunidades y con el ministerio para que, según nos indiquen las autoridades sanitarias, marca unas nuevas fechas para los exámenes.



--¿Cuándo se abrirá el periodo de admisión para el próximo curso? ¿Ya tienen el arreglo definitivo?

El periodo de admisión para el próximo curso se realizará de forma telemática y en breve facilitaremos las fechas exactas para realizar este trámite por parte de las familias, el inicio del proceso será a finales de mayo o principios de junio. Estamos trabajando muchísimo para que esté todo preparado.



--¿Se van a ampliar aulas de 2 años?

Sí, continuamos avanzando en nuestra gestión normal de cara al próximo curso. La ampliación de aulas gratuitas de dos años ha sido y sigue siendo una de nuestras prioridades. Por eso el próximo curso habrá ocho aulas más en las comarcas de Castelló, que junto a las que ya tenemos de otros cursos, suman 109 aulas con 2.100 plazas. De ellas buena parte están situadas en localidades del interior como plan de choque contra la despoblación.

--¿De cara al próximo curso, van a tener que aparcar alguno de sus proyectos por el coronavirus, por ejemplo, ya han anunciado aplazamiento en las oposiciones, ¿se habrá de retrasar el Creascola, el plurilingüismo...?

Lo que hemos hecho ha sido reajustar los proyectos y adaptarlos al escenario. Este mes de junio se debían celebrar oposiciones de Secundaria y otros cuerpos y las autoridades sanitarias no lo permiten, como es lógico. Estas oposiciones se realizaran en junio de 2021. Asimismo, las oposiciones que se debían celebrar en 2021 de Infantil y Primaria, se celebraran en 2022. Hemos intentado favorecer al máximo a los aspirantes, que durante este tiempo de confinamiento no tenían tampoco las condiciones ideales para preparar las pruebas. Por tanto, no renunciamos a las oposiciones, todo lo contrario, las hemos recalendarizado. Igual como hemos recalendarizado la implantación del plurilingüismo en los institutos, que se hará efectivo en el curso 2021-2022 por el mero hecho de que hay que garantizar que los consejos escolares de los centros se puedan reunir para votar su proyecto lingüístico de centro.

--¿Cree que la crisis del covid puede ayudarnos a extraer conclusiones positivas, por ejemplo, la enseñanza on line ¿ha llegado para quedarse? ¿Se va a reforzar la dotación de recursos digitales y la formación del profesorado para impulsarla?

--Esta crisis nos está dando muchas lecciones a todos. Humildemente pienso que el autogobierno valenciano está respondiendo. Con muchísimas cosas mejorables pero con la vista puesta en un punto claro: que nadie se quede atrás. Necesitamos también que haya una respuesta clara y contundente estatal en forma de inyección económica y un blindaje de los servicios públicos para la ciudadanía. Con todo ello por supuesto que hay que repensar aspectos de la enseñanza y seguir aumentando la dotación de material y recursos digitales. También estamos aprendiendo mucho de la formación a distancia masiva, de la que podemos sacar más partido, aunque nunca es sustituible por las clases presenciales porque los centros educativos se caracterizan por ser además de espacios de enseñanza, centros básicos de socialización y desarrollo emocional de nuestro alumnado.



- ¿Seria posible hacer por internet la selectividad?

El actual escenario es que las pruebas se realizaran del 7 al 9 de julio. Las condiciones en que se realizaran las deberá estudiar la comisión gestora de las pruebas de acceso a la universidad, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

--¿Como conseller de Deporte? ¿Cree que el Gobierno debería permitir la relajación del

confinamiento para salir a hacer deporte?

--Como conseller y como persona a quien le encanta hacer deporte me gustaría poder salir ya mismo a hacer quilómetros en bici por el interior de Castelló, pero es fundamental seguir las pautas de desescalada que marquen en cada momento los expertos sanitarios. Por encima de nuestros deseos está la salud de todas y de todos. Espero que no tardemos en poder hacerlo.

- ¿Se ha planteado su Conselleria impulsar la monitorización on line, con consejos sobre ejercicios físicos que pueden practicarse desde casa, vía instagram o youtube, como están haciendo ayuntamientos o gimnasios?

Sí, lo estamos haciendo a través del portal ‘Rebost Digital’, con una colaboración muy interesante entre innovación educativa y nuestra área de deporte. Además y junto a la Fundación Trinidad Alfonso celebramos el pasado 6 de abril el ‘Dia de l’Esport’, de forma distinta a como hubieramos querido, porque teníamos preparadas actividades magníficas para el alumnado que íbamos a hacer en Borriana. Pero nos adaptamos y los niños y las niñas respondieron muy bien enviándonos su experiencia de deporte en casa. Aprovecho para recomendaros a todos que entréis a ‘Rebost Digital’ y sigáis los vídeos que hay respecto a la práctica de deporte en familia desde el confinamiento de casa. Nunca se podrá sustituir por practicar nuestros deportes favoritos en canchas, piscinas, carreteras o montañas, pero al menos es un buen antídoto en este contexto de confinamiento, igual como lo está siendo la cultura.