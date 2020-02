Más concentración en el azulejo

El sector cerámico español mantiene un notable ritmo de crecimiento en ventas y continúa afianzándose como uno de los principales motores económicos de Castellón, donde se concentra; de la Comunitat, y de España, donde es el tercero que más exporta. Es una de las verdades que muestra el informe sectorial sobre la industria cerámica elaborado por Deloitte y presentado esta semana en València, sobre el que Mediterráneo ya publicó un avance.

Uno de los datos que apunta el estudio es la creciente concentración de las empresas, con un tercio del capital ya en manos de capital foráneo. Es un proceso que seguirá, pero no necesariamente con dinero que viene de fuera, ya que la propiedad local, que también compra, como ha sido el caso más reciente de Azuliber al adquirir Myr, supone dos tercios.

Menos estocs

El informe muestra un crecimiento del 4% en ventas en 2019, consolidando la evolución positiva de los últimos años. Cabe destacar que el descenso del 5% en el nivel de producción supone una reducción en el significativo nivel de estocs que arrastra la industria.

El mercado de EEUU

Según los expertos de Deloitte, En relación con la industria de la construcción, ante unas perspectivas de crecimiento cercanas al 1% en Europa, el sector cerámico español debe poner el foco en el mercado norteamericano, especialmente en EEUU, país en el que los permisos de construcción y las viviendas terminadas muestran unas tasas de crecimiento acumuladas de 5,4% y 7,2%, respectivamente. De hecho, la estimación de las ventas potenciales en el mercado de EEUU en el año 2022 para la industria azulejera española podrían ser un 50% superiores a las actuales.

Buena salud financiera

Tras un 2019 complejo e inestable a nivel macroeconómico, el sector azulejero ha salido reforzado, indican los expertos. Los principales indicadores financieros se mantienen en niveles saludables y, a futuro, las perspectivas de crecimiento son moderadas, pero optimistas. «Dado que los drivers del mercado europeo --principal destino exportador del sector azulejero-- presentan perspectivas de madurez, el crecimiento pasa por potenciar otros mercados de alto valor añadido con mejor momentum, como el de EE.UU. y Canadá, donde la industria ya cuenta con un buen posicionamiento» ha señalado Juan Corberá, socio director de Deloitte en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

Gas natural y CO2

En cuestiones de energía, los especialistas indican que el precio del gas natural en Europa en el 2018 fue, en promedio, un 150% superior al de EEUU. Se espera que en el 2020 se encuentren en línea con el 2019 y que, entre el 2019 y el 2025, muestren un crecimiento anual promedio cercano al 3,8%. En cuanto a los derechos de CO2, se prevé que el actual precio de los mismos (25 euros/EUA a cierre del 2018) pueda alcanzar, o incluso superar, los 40 euros para el 2030, no siendo descartable que el coste acumulado para la industria azulejera española por déficit de derechos de CO2 hasta el 2030 pueda duplicar sus niveles actuales. «Los factores anteriores, junto al endurecimiento de la regulación en materia de emisión de gases de efecto invernadero, podrían provocar que la industria azulejera europea y, en particular la española, pierda competitividad en comparación con otras regiones productoras en los que el coste energético sea inferior, su regulación medioambiental sea menos exigente, o bien tengan políticas energéticas diferentes a las imperantes actualmente en la Unión Europea. En consecuencia, la industria azulejera española debe anticiparse a estos escenarios, focalizando esfuerzos en mejoras tecnológicas y energías alternativas» ha destacado, Alfredo Vasallo, Senior Manager de Deloitte Financial Advisory.

Operaciones corporativas

Aunque en el 2019 la actividad de M&A en el sector cerámico a nivel global se ha ralentizado, en España ha continuado siendo elevada habiéndose realizado cinco operaciones relevantes. El 2020 se ha iniciado con tendencia continuista, pues sólo durante el mes de enero se han cerrado dos nuevas operaciones. En España, fondos de private equity continúan mostrando su interés inversor por este sector y, junto con los players industriales, tanto nacionales como internacionales, siguen realizando adquisiciones selectivas con el objetivo de ganar cuota de mercado y eliminar sobrecapacidad. «La industria cerámica española cuenta con condiciones estructurales proclives a generar nuevas operaciones corporativas, y avanzar en el proceso de consolidación de este sector. Ello puede generar nuevas dinámicas competitivas que obliguen a las compañías de este sector a redefinir sus estrategias para mantener o potenciar su posición en el mercado», afirma Gerardo Yagüe, socio de Deloitte Financial Advisory, en la Comunitat y Región de Murcia. «Asimismo, es fundamental que la industria ajuste su nivel de inversiones y de capital circulante de acuerdo con su nivel de actividad, con el objetivo de crear valor para sus accionistas y, en general, para sus empleados, proveedores, clientes y la sociedad», matiza Yagüe.