Los más ecologistas de Castellón: los 'millennials' y los 'centennials'

La generación de nacidos entre 1985 a 1995 (millennials) y los de 1995 hasta hoy (centennials) vienen pisando fuerte y dispuestos a «salvar el planeta» y la provincia. Los menores de 30 años son los más concienciados con el medioambiente, reciclaje, plásticos, contaminación… De hecho, 2019 ha sido el que más recogidas de basura solidarias ha tenido Castellón y lo más curioso es que aproximadamente el 80 % de los activistas eran menores de 18 años, según Adrián Alba, uno de los coordinadores del grupo de activistas Day World.

La Encuesta Global de Millennials 2019 elaborada por Deloitte constata la concienciación de la juventud española con el cambio climático al situarlo como su tercera preocupación por detrás de la corrupción y el paro. Asimismo, los problemas medioambientales fueron señalados como la principal lacra de España por casi 3 de cada 100 jóvenes entre 18 y 24 años, según el barómetro de julio del CIS. Además, el barómetro muestra que las prioridades cambian según la edad. Pues únicamente el 1,2 % de adultos de entre 35 y 44 años y el 0,1 % de mayores de 65 años consideran importante aspectos relacionados con esta temática.

Distintas preocupaciones

Los mayores de 45 años, desde bien jóvenes y tras estrenar la democracia, se esforzaban por abrirse hueco en el mercado laboral y la sociedad. La estabilidad, la salud, la familia y poder labrarse un futuro acomodado eran y son las principales preocupaciones de lo que se conoce como generación X.

Y es que el cambio climático, aún a pesar ya comenzar a hacer estragos en el planeta, no generaba tanto eco mediático como a día de hoy, por tanto, no era motivo de excesiva preocupación.

No obstante actualmente, las televisiones documentan las islas de plástico, el deshielo, osos polares muriendo en el ártico, el aumento del nivel del mar, las temperaturas extremas, la extinción de animales, las afecciones para la salud de las personas, etc. «La concienciación de los más jóvenes viene dada por la información», opina la experta en comunicación Elisabeth Ramírez.

Además, esta nueva generación de «salvadores» está activando no solo la vena reivindicativa, sino la de actuación. «Los nuevos líderes de actuación medioambiental en Castellón y en el mundo son los millennials y los centennials», corrobora Ramírez.

Esto se refleja, también, en el aumento paulatino del porcentaje de envases reciclados en España: el último año más del 70 % de residuos fueron vertidos en el contenedor amarillo y a principios del siglo XXI, el porcentaje oscilaba entre el 20 y 25 %. Coincidiendo este crecimiento con la etapa en la que los millennials se han hecho adultos.

Los más «verdes» de la provincia

Las encuestas anteriores engloban la totalidad de España. Sin embargo, Castellón no se queda atrás. Este año hemos sido testigos de como el movimiento 'Fridays For Future', también conocido como el '15 M verde' ha llegado a la provincia y junto a él, muchas asociaciones solidarias han salido a las calles no solo a manifestarse por un cambio y para «salvar el planeta», sino con la intención «hacer una reivindicación solidaria y aportar un granito de arena», como bien cuenta la activista de Day World, Aitana Albert.

En la provincia, hay varios grupos que por medio de las redes como Instagram o Twitter y grupos de Whatsapp organizan estas quedadas, algunos de ellos son Pure Clean Earth o Day World. Sus organizadores cuentan que lo que les mueve, además, es «evitar contaminar más aún de lo que ya se hace en la ciudad con las refinerías o los coches y salvar alguna que otra vida animal, sobre todo, en las playas».

Asimismo, otro activista de Day World, Gabriel Rosario declara «además de generar impacto y concienciar a la gente, queremos reducir la cantidad de plástico que usamos y limpiar la vía pública de ellos. El plástico es un material que tarda mucho en desaparecer y es importante que todos sepamos las consecuencias que tiene».

Esta «reivindicación solidaria», -como lo llaman- consiste en recoger residuos de distintos puntos del territorio y reciclarlos. Lo que también se conoce como el reto viral 'Trash Challenge'.

Durante 2019 los castellonenses más jóvenes se han reunido a lo largo y ancho de Castellón en playas, calles, avenidas, recintos… con un fin «limpiar, reciclar y ser vistos para concienciar», explica Rosario. Los jóvenes documentan en las redes sociales el antes y el después de las zonas que limpian y consiguen ser cada vez más.

Asimismo los coordinadores explican que, con el tiempo, estas quedadas han pasado a ser «macroquedadas». El organizador Alba cuenta: «Las primeras veces fuimos solo un grupo de como mucho 20 personas. Pero en algunas hemos llegado a ser hasta 100 recogiendo basura».

Por otro lado, la millennial solidaria Albert dice que en las recogidas se suelen encontrar plásticos, latas, recipientes, pajitas, colillas, papel albal, tapones, bastoncillos de los oídos -sobre todo en la playa-, bolsas, etc. El activista Rosario, juzga: «incluso nosotros que sabemos a lo que venimos nos impacta ver la cantidad de residuos que generamos y para colmo, tiramos por ahí».