Más presión sobre la vicealcaldesa de Castellón

La presión aumenta sobre la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, cuyo futuro político se decidirá en los próximos días después de que ayer diera un nuevo giro su estrategia de defensa y se rechazara por inviabilidad jurídica, forzándola a comparecer de forma urgente y a someter a votación la aplicación del código de buen gobierno por el que podría ser cesada por estar investigada (antes imputada) en el caso de los sobres tras una querella del edil popular Juanjo Pérez Macián.

A esta crítica situación para la concejala de Compromís se llega después de que ayer, en la comisión de gobierno abierto y participación, se votara en contra por unanimidad a su propuesta de abrir un periodo de información previo a abordar si se le tiene que aplicar o no el código de buen gobierno. Una votación forzada por un informe de la secretaria del pleno, a instancias del PP, al entender que podía haber fraude de ley e incluso prevaricación si se iniciaba un periodo de información para estudiar los supuestos hechos que se le atribuyen a la vicealcaldesa en un caso que ya está judicializado.

Además del rechazo al escrito de Brancal, se decidió convocar con urgencia una convocatoria extraordinaria de la comisión de gobierno abierto en la que debe comparecer la vicealcaldesa y valorar la aplicabilidad o no del código de buen gobierno, de la que saldrá un dictamen que se elevará al pleno, por la premura de la que se habló, previsiblemente el del jueves 29.

Fueron las conclusiones de una reunión que duró unos 60 minutos y que empezó con media hora de retraso, durante la que estuvieron reunidos el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, y el presidente puntual de la comisión, el socialista Antonio Lorenzo, con la secretaria del pleno y la asesora jurídica, abordando, ya en tiempo de descuento, la viabilidad o no jurídica de la propuesta de defensa de Brancal.

Tras la comisión, caras largas entres los socios de gobierno, satisfacción entre el PP y Ciudadanos y desde Castelló en Moviment, ni lo uno ni lo otro.

Garcia defendió su compañera insistiendo en que «no cabe aplicar el código en este momento porque no hay un encausamiento formal» y arremetió de nuevo contra «la estrategia del PP de querellarse de forma sistemática contra los gobiernos que ellos no controlan». Y el socialista Lorenzo volvió a echar balones fuera y dijo que su grupo no se posicionará «hasta oír a Brancal, como plantea el informe jurídico de la secretaria». «Lo que queremos es que esta cuestión no se perpetúe», advirtió a sus socios.

Desde el PP pusieron el foco en la alcaldesa, solicitando que aplique el código de buen gobierno y cese a la vicealcaldesa. Para Ciudadanos «el final de Brancal está escrito» y desde CSeM, Anna Peñalver, dijo que deben estudiar la documentación, escuchar a la edila y decidir su voto.

Anoche, la asamblea de Compromís, acordó por unanimidad apoyar a Brancal «ante las difamaciones y calumnias del PP».

En primera persona:

Ignasi Garcia (Compromís): «No cabe aplicar en este momento el código de buen gobierno a Brancal porque no existe un encausamiento formal» Antonio Lorenzo (PSPV): «Cuando la vicealcaldesa dé sus explicaciones, manifestaremos nuestra postura. Esta cuestión no se puede perpetuar» Vicent Sales (PP): «El código de buen gobierno no entiende de siglas y Brancal debe aplicarse lo que pedían para otros partidos» Anna Peñalver (CSeM): «Hay que interpretar. No es igual una investigación abierta por un juez que por una querella» Vicente Vidal (Ciudadanos): «El final de la señora Brancal está escrito. Lo que debe hacer es cesar de sus funciones»

Rechazan «por motivos técnicos» la solicitud de participar de dos representantes vecinales

Los presidentes de la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castellón, y de la Asociación de Vecinos Verge del Lledó, Amalio Palacios y Miguel Ángel Guillamón, se quedaron ayer a las puertas de la comisión al rechazar su petición para participar por «no haber intervenido en la tramitación previa». Según Lorenzo fue por «motivos técnicos» y Garcia atacó a «algunos portavoces de otros grupos, que llevan de la mano al registro a estos representantes vecinales».