Las matriculaciones de vehículos híbridos crece a un ritmo de récord en la provincia

La venta de vehículos eléctricos, híbridos o que funcionan a gas crece en Castellón y alcanza su punto más alto desde que se tienen cifras. Y es que durante los dos primeros meses del 2020 se matricularon 379 unidades de este tipo, por las 172 que se registraron en el mismo periodo hace un año.

Entre las tres opciones de no contaminantes, la que sigue siendo la favorita para el usuario que compra un vehículo nuevo es el híbrido. Es la transición estrella, y solo entre enero y febrero matricularon 333 coches, casi el triple que en el 2019 (139).

El cambio de actitud que los concesionarios observan en las últimas fechas, y que les hace más proactivos a optar por este tipo de automóviles, aún no es suficiente para equiparar las compras de los vehículos poco contaminantes con los que consumen gasolina y diésel. No obstante, según la estadística mensual de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), han experimentado un crecimiento del 131% en este inicio de anualidad y esos números podrían seguir subiendo.

Pese a la constante evolución, la opción de un vehículo poco contaminante sigue estando en un segundo plano respecto a un diésel o gasolina. Para el gerente de Leonauto Castellón, José María Gil, todavía queda mucho camino por recorrer para que se produzca este sorpasso. «Hemos notado un gran aumento, pero los vehículos con motor de combustión aún representan el 90% de nuestras ventas y el resto un 10%. Los concesionarios estamos pidiendo al Gobierno ayudas para mejorar el parque móvil y es fundamental porque tiene un precio más elevado», asegura.

PETICIÓN AL GOBIERNO / Para Gil, la forma de poder equiparar las cifras sería teniendo una ayuda gubernamental como existe en muchos otros países. «Ponemos en marcha algo sin tener infraestructuras preparadas. La gente no se decide porque no hay muchos puntos de carga», explica. Y añade: «Los fabricantes, para cumplir el protocolo de emisiones, cada vez están lanzando más productos y en nuestro concesionario ya tenemos tres híbridos, mientras que hace un año no teníamos ninguno», afirma.

Una de las claves para que se hayan multiplicado las ventas es la mejora de la autonomía que han experimentado. «Los eléctricos ahora pueden recorrer hasta 340 kilómetros sin recargar y los híbridos poco a poco también la van mejorando. Van a acabar superando a los diésel y gasolina, pero aún se tienen que dar muchos factores», confirma.

Por otro lado, el gerente de Lexus Castellón, Javier Arrando, explica que el mercado debería seguir subiendo, sobre todo, a partir de abril, pero la incertidumbre creada con el coronavirus puede afectar negativamente en la industria. «La venta de híbridos está creciendo, pero el sector está cayendo en la provincia y la gente cada vez quiere gastar menos dinero», concluye.