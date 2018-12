Media provincia se lleva un pellizco del tercero

Parte del tercer premio ha ido a parar a Viver, Jérica, Segorbe, Peñíscola, el Grao de Moncofa y la ciudad de Castellón, en la administración de la calle Tenerías. En concreto, ha recaído en el número 4.211, que ha resultado premiado con 500.000 euros a la serie, 50.000 euros al décimo. Un premio muy repartido.

"No me lo puedo creer", resaltaba Nora Corpas, dueña de un bar de Viver, que ha repartido 7,65 millones del tercer premio. Jugaba la fecha de nacimiento de su hija, que va a cumplir ocho años y nació el 4 de febrero del 2011. "Menudo regalo", señala. "Tengo un par de décimos y siempre se lo he ofrecido a mis clientes", señala Nora, quien indica que "es una locura. La mayor ilusión es compartirlo".

La dueña del bar ha vendido 153 décimos entre sus clientes habituales.

Nora Corpas ha relatado a Efe que se encuentra en "ko técnico" al conocer el premio, que ha reunido a los clientes del bar para celebrar su suerte en un pequeño municipio de 1.500 habitantes.

Corpas ha manifestado que conoce a casi todos los premiados con el número, que se vendió en el terminal de loterías instalado en el bar 'Bb+' ya que son clientes habituales, y ella misma ha resultado agraciada.

El número jugado coincide con la fecha de nacimiento de su hija, el 4 de febrero de 2011.

En la papelería Blanco de Castellón ubicada en la calle Tenerías se ha vendido de forma telemática.

Mientras en el Grao de Moncofa ha caído en la avenida del Puerto.

En Segorbe el premio se ha repartido en un estanco de la calle Colón.

En Peñíscola en la calle Virgen de la Ermitana 12.

En Jérica, ha sido en la plaza Germán Monleón 7.

La pareja de niñas formada por Noura y Elisabeth ha cantado el último gran premio de la Lotería de Navidad de 2018, que se ha hecho esperar hasta la 13:20, en la novena tabla del sorteo y que está dotado con medio millón de euros.

Además de en la provincia de Castellón este tardío tercer premio ha recaído en el número 04211, y ha sido cantado con decisión por ambas niñas, que se ha repartido entre Castellón, Cádiz, Cantabria y Burgos.

En esta novena tabla han participado: cantando el número, Noura Akrouh; cantando el premio, Elisabeth del Carmen Roque Figuereo; extrayendo el número, Santos Felipe Heredia Arias y extrayendo el premio, A. Malika Ben Hamdouch, la hermana de la gran estrella del sorteo, Aya