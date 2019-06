Los médicos creen que doblar los turnos sí garantizará la asistencia

Los médicos ven «positiva» la propuesta de la Conselleria de Sanidad de doblar turnos en verano para garantizar la asistencia ante la falta de personal para realizar las sustituciones de vacaciones. De todos modos, el colectivo considera que esta es la «única solución» debido al déficit de profesionales. No obstante, el Colegio de Médicos de Castellón advierte de que esta decisión, que es voluntaria por parte de los profesionales sanitarios, puede no tener una gran acogida, ya que numerosos médicos de familia son mayores de 55 y 60 años y no se acogerán a esta opción.

El secretario general del Sindicato Médico en la Comunitat (CESM-CV), Andrés Cánovas, confía en que los más jóvenes de las plantillas de Primaria opten por este plan. Aquellos facultativos que doblen, de acuerdo a lo propuesto por el departamento de salud de Castellón, podrán ganar cerca de 2.000 euros brutos más al mes, que se sumarían al salario que perciben, que puede rondar los 3.000 euros, dependiendo de guardias y antigüedad.

La opción de la gerencia del General plantea doblar en distinto horario, es decir, si un doctor pasa consulta por la mañana, que pueda hacer las tardes que considere. Este punto es criticado por el sindicato CSIF, donde insisten en que la legislación también permite doblar una misma mañana, es decir, alargar el horario habitual de la consulta.

extranjeros y sin mir // Además de duplicar turnos, otras vías que está empleando Sanidad para encontrar médicos es captar a profesionales extranjeros, por ejemplo, de los países del Este, donde el español es un idioma a tener en cuenta en medicina dada la íntima relación que siempre ha tenido Rusia con Cuba, país con un gran prestigio sanitario.

Otra vía propuesta es la contratación de médicos que no tienen el MIR, es decir, la especialización para ejercer. Así, por ejemplo, hay médicos de familia que pasan consulta de pediatría.

A pesar de estas medidas puestas en marcha, desde el Colegio de Médicos consideran «necesario» resolver el problema de la falta de profesionales. Para ello, según la entidad, es «urgente que la Administración realice un diagnóstico claro de la situación para saber cuántos profesionales faltan y dónde exactamente».

Por su parte, la portavoz municipal del PP de Castelló, Begoña Carrasco, lamenta que el «caos» en sanidad «siga agravándose lejos de darle una solución con un gobierno que sigue poniéndose de perfil», y pide acciones.