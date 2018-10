La mejor frutería de España está en Castellón y estos son sus secretos

Dentro de los muchos atractivos de los que puede presumir la ciudad de Castellón, desde ahora podrá sacar pecho al contar con la mejor frutería de España. Los ‘Premios Golden Gold’, que desde hace cuatro años reconocen a los mejores establecimientos del país en el sector de la venta de fruta, han premiado a La Frutería Castellón, situada en la Ronda Mijares de la capital de la Plana.

Su propietario, Manuel Segarra, ha atendido a Mediterráneo para desvelar cuáles son los atributos que le han hecho merecedor de este reconocimiento a nivel nacional: “El secreto es tener buen género y tratar bien a la gente”. El frutero lleva en los genes esta profesión, pues la suya es la tercera generación que despacha en este céntrico punto de Castellón: “Mis abuelos ya se dedicaban a esto. Tenían campos de naranja y moscatel de Benicàssim y lo vendían en la puerta. Mi madre abrió la tienda… y hasta ahora”.

No oculta el propietario de la tienda estar “muy satisfecho” con este premio concedido dentro de la feria Fruit Attraction, que estos días reúne a profesionales de más de 120 países del sector de la fruta. El ‘Premio Golden Gold’ a la Mejor Frutería de Barrio no pasará desapercibido para su clientela, pero Manuel asegura que la inesperada fama no se le subirá a la cabeza: “Esto nos refuerza en lo que hacemos y nos motiva para hacerlo mejor”.

Los productos estrella de La Frutería

El frutero afirma también que uno de los atractivos de La Frutería está en su decoración: “Es rústica y bonita, e intentamos tener producto de proximidad, aunque también contamos con agricultores que cultivan a demanda y fruta tropical del mercado internacional”. Uno de sus productos más demandados, confiesa, son “los melocotones de Calanda y la tomata de penjar”.

Los ‘Premios Golden Gold’ -foto inferior- nacieron en 2014 como una iniciativa de la VI.P-Asociación de Productores Hortofrutícolas de Val Venosta. Estos galardones tienen el propósito de reconocer el trabajo de los profesionales que se dedican a la venta de fruta en España mediante un trofeo y una aportación de 3.000€ en producto hortofrutícola para impulsar su negocio.