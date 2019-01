Los mejores conciertos de 2019 en Castellón

Un año más, en este 2019 los melómanos de Castellón están de enhorabuena. A falta de que se anuncien los conciertos que ambientarán durante los próximos meses los distintos rincones de la provincia, de que el Rototom confirme su cartel o que el FIB añada más nombres a los conocidos de Lana del Rey o The 1975, ya son muchos los grupos y cantantes que han confirmado actuaciones en nuestras tierras. La mejor forma de regresar a la rutina tras el parón por Navidad es la de ir abriendo boca escuchando su música hasta disfrutar con sus conciertos en directo.

Dvicio, este jueves en Betxí

Concierto especial de los madrileños Dvicio en el Teatro Municipal de Betxí en un formato reducido y en el que presentarán los temas de su último trabajo discográfico. El grupo, muy conocido por sus temas ‘Paraíso’ y ‘Enamórate’, actuarán este jueves 10 de enero a partir de las 20.00 horas. Las invitaciones para este concierto gratuito se pueden conseguir en la Biblioteca Municipal de Bextí (calle Doctor Ortells, 1), en Cadena 100 (Avenida Francisco Tárrega, 69, Vila-real) y en Castellón en “Castellón Baila” (calle Lagasca, 28).

Ángel Stanich, en La Burbuja de Castellón

Ángel Estanislao Sánchez Durán, conocido como Ángel Stanich, es un compositor, cantante y músico de rock alternativo que actuará en la Sala La Burbuja de Castellón el próximo viernes 25 de enero a partir de las 22.00 horas. Las entradas tienen un coste de 15 y 18 euros. En la misma sala de conciertos, ubicada en la Calle Font de Ensegures, 39, actuará De Mäbu el 16 de marzo, así como Green Covers, que rendirá tributo a U2, Depeche Mode y The Cure, el 16 de febrero.

Tarque y Junior Mackenzie, en la Plaza Mayor

Concierto de bienvenida al año 2019 en la plaza Mayor de Castellón el próximo 26 de enero con Junior Mackenzie y Tarque, icono del grupo M Clan; que se subirán al escenario a partir de las 22.00 horas. Junior Mackenzie es el proyecto musical del castellonense Juan Fortea, cantante, compositor y guitarrista que cuenta en su trayectoria con la experiencia de haber participado como músico de directo con Sidonie durante un tiempo, girar con The Kills y telonear a grandes artistas internacionales. Por su parte, el carismático vocalista de M Clan, Carlos Tarque, aprovechando el descanso tomado por la banda, decidió grabar su primer disco en solitario, titulado simplemente Tarque, que se escuchará así en el centro neurálgico de la capital de la Plana.

El rock de Sex Museum en Betxí

El sábado 26 de enero los amantes del rock tienen, por 13º año consecutivo, una cita en Betxí con ocasión del Sant Antoni Pop. Grupos como Sex Museum, MFC Chicken, The Gentlemen's Agreements, Los Retrovisores, Ukelele Zombies, Bobkat'65 y Ministerio del Interior darán la nota en el primero de los festivales de la provincia, caracterizado por su estilo garagero. Los madrileños Sex Museum, con más de treinta años sobre los escenarios, son a priori quienes tienen más tirón tras su último disco Musseexum.

Intenso programa en el Auditori de Castellón

Patricia Petibon será el próximo 22 de febrero una de las protagonistas de la programación con la que Institut Valencià de Cultura (IVC) arranca el primer trimestre de 2019. La soprano propone uno de los conciertos del trimestre junto a la orquesta suiza La Cetra Barockorchester Basel. Pero no es el único nombre que despierta la atención. El Auditori también contará con el reconocido pianista Dmytro Choni, ganador de la Paloma O’Shea 2018 y uno de los grandes valores emergentes (28 de enero). Por si no fuera suficiente con estos nombres, Entorn de Boccherini, basado en obras de G.F. Händel y Boccherini llega de la mano del violonchelista Guillermos Pastrana y la consagrada soprano Sandra Pastrana. Ambos llevarán a cabo esta propuesta junto a la Orquestra de Cambra de la Comunitat Valenciana (9 de enero).

Love Of Lesbian o IZAL, en el SanSan de Benicàssim

Love of Lesbian fue la guinda en el pastel de la 6ª edición del Sansan Festival, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de abril en Benicàssim. La banda catalana formará así cartel junto a otros artistas ya anunciados como IZAL, C. Tangana, Miss Cafeina, La Casa Azul, Fuel Fandango, Rozalén, La Pegatina, Los Auténticos Decadentes, Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Morgan, Second, Shinova, Cala Vento, Jacobo Serra, Tu Otra Bonita, Los Vinagres, Bazzookas, Badlands y Monterrosa.

Lana del Rey, para abrir boca en el FIB 2019

Lana del Rey es la primera gran estrella que encabeza el cartel del FIB 2019. Su nombre se suma al de The 1975, La M.O.D.A, Blossoms, Cupido y Cariño. Conforme vaya llegando el festival benicense, que se desarrollará entre el 18 y el 21 de julio, se irá conociendo el nombre de más artistas que a buen seguro no pasarán desapercibidos para el público.

Martin Garrix o Vetusta Morla para bailar en el Arenal

Con el cartel de sold out colgado desde el pasado mes de octubre, el festival Arenal Sound de Burriana que se celebrará del 30 de julio al 4 de agosto tiene el éxito asegurado con nombres de la talla de Martin Garrix, Olvier Heldens, Vetusta Morla, Karol G, C. Tangana, Beret, Iván Ferreiro, La Pegatina, Ayax y Prok, Zahara, SFDK, Maikel de la Calle, Sofía Ellar o David Rees. Los miles de jóvenes que asistirán un año más a la costa burrianense ya están tachando días en el calendario.

El mejor reggae se escuchará en el Rototom

Pese a que no se ha anunciado el nombre de ninguno de los artistas que actuarán del 16 al 22 de agosto en el Rototom, sus adeptos ya han retirado más de 1.500 abonos y hasta el 8 de febrero podrán acogerse a una promoción especial de 130 euros por los siete días, sin camping, y 170 euros, con acampada incluida. Si te gusta el reggae y la fiesta, seguro que ya tienes el pase en tu poder.