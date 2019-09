Las mejores imágenes de la concentración 'motera'

La veterana Concentración de Big Twin España en el Pinar de Castelló, en su edición de este 2019, ha dejado multitud de imágenes para el recuerdo, con la exhibición de Harleys customizadas, auténticas joyas sobre dos ruedas. Ayer se vivió una completa jornada de puertas abiertas, en la que público y aficionados disfrutaron de la zona de estands, barra, actuaciones musicales y vehículos.

Esta reunión de Harleys, la más importante del país y del sur de Europa, cumple 36 años en esta convocatoria que ha reunido en torno a 2.500 moteros en el Grau de Castelló y Benicàssim. La Big Twin, con sede en la capital de la Plana, se ha consolidado como algo más que el sonoro paseo y la Beach Party. Los vehículos a dos ruedas customizados se exhiben un año más en el Pinar, donde la música ha cobrado protagonismo llegando casi a la altura de festival centrado en los géneros del rock y el rockabilly.

Para el cartel musical han fichado a bandas de la ciudad y de la provincia, como Red Smoke, The Veterans o Animal Caliente; e internacionales, como The Spunyboys o Stingers Scorps. El evento, organizado por el presidente del club Big Twin Castellón, Javier Blasco, ha visto mermada en esta convocatoria la participación a casi la mitad por la climatología que ha puesto en alerta a los casi 5.000 moteros que debían llegar de diversos países europeos. Estiman que la mitad se habrá quedado en casa por la alerta meteorológica, pero hasta mañana no habrá cifras oficiales.

El tiempo, con todo, salvo algo de lluvia en el paseo matutino motero, ha respetado, y no se ha suspendido ningún acto. Con todo, la participación ha sido notable y no ha perdido su carácter multiterritorial, con aficionados al motor llegados "de norte, sur, este y oeste de España" y del sur y centro de Europa: "de Francia, Bélgica, Alemania, Holanda o Dinamarca". El sábado se produjo la tradicional ruta hasta la Beach Party en el Belumar de Benicàssim. Los premios a la mejor moto decorada 'homemade' convierten este certamen es más que ocio, en arte y afición compartida.